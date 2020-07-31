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Haberler Galeri En güzel resimli anlamlı kısa ve uzun bayram mesajları... Tüm Türkiye'de bayram çoşkusu var! 2020 Kurban bayramı mesajları ve görselleri

En güzel resimli anlamlı kısa ve uzun ... Tüm Türkiye'de bayram çoşkusu var! 2020 ve görselleri

Geçtiğimiz Ramazan bayramında dünyayı etkisi altına alan corona virüs yüzünden bayramı evde geçirmek zorunda kalmıştık bu kez tüm Türkiye'de bayram heyecanı yaşanıyor. Siz de en güzel ile sevdiklerinizin mutlu olmasına sebebiyet verebilirsiniz. İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği kurban bayramına kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Uzun, kısa, anlamlı, hadisli ve ayetli bayram mesajları ile ister Whatsapp üzerinden ister Instagram'dan isterseniz de Facebook ile uzaktaki akrabalarınıza, dostlarınıza bayram mesajları gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 08:56
En güzel resimli anlamlı kısa ve uzun bayram mesajları... Tüm Türkiye'de bayram çoşkusu var! 2020 Kurban bayramı mesajları ve görselleri

Müslüman dünyası için en kutlu günlerden biri olan kurban bayramına duyduğumuz özlem çok büyük. Uzaklarda yaşayan aile fertlerinize, arkadaşlarıza, tüm dostlarınıza en güzel ile 'selam' gönderebilirsiniz. 2020 içerisinde birbirinden anlamlı ve yeni görselleri, kısa ve uzun bayram sözlerini bulabilirsiniz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayram camilerde bayram namazı kılındı. Ayasofya Kebir Camii'nde ilk kez bayram namazı kılındı. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel bayram mesajlarını bulabilirsiniz.

En güzel resimli anlamlı kısa ve uzun bayram mesajları... Tüm Türkiye'de bayram çoşkusu var! 2020 Kurban bayramı mesajları ve görselleri

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

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En güzel resimli anlamlı kısa ve uzun bayram mesajları... Tüm Türkiye'de bayram çoşkusu var! 2020 Kurban bayramı mesajları ve görselleri

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

En güzel resimli anlamlı kısa ve uzun bayram mesajları... Tüm Türkiye'de bayram çoşkusu var! 2020 Kurban bayramı mesajları ve görselleri

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle kurban bayramınız mübarek olsun.

En güzel resimli anlamlı kısa ve uzun bayram mesajları... Tüm Türkiye'de bayram çoşkusu var! 2020 Kurban bayramı mesajları ve görselleri
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En güzel resimli anlamlı kısa ve uzun bayram mesajları... Tüm Türkiye'de bayram çoşkusu var! 2020 Kurban bayramı mesajları ve görselleri
En güzel resimli anlamlı kısa ve uzun bayram mesajları... Tüm Türkiye'de bayram çoşkusu var! 2020 Kurban bayramı mesajları ve görselleri
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