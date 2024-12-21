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EN UZUN GECE YAŞANACAK! En uzun gece ne zaman, 21 Aralık kış gündönümü nedir ve günler uzayacak mı?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
12:01
Takvimler 21 Aralık Cumartesi gününü göstermesiyle en uzun gece için bekleyiş başladı. Kış dönümünün gelmesiyle her gün, bir öndeki günden birkaç saniye daha uzun olur. Kuzey yarım kürede günler uzamaya başlarken güney yarım kürede kısalır. Peki, en uzun gece ne zaman, bugün mü? Kış gündönümü nedir ve günler uzayacak mı?