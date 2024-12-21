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Giriş Tarihi: 21.12.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:01

EN UZUN GECE YAŞANACAK! En uzun gece ne zaman, 21 Aralık kış gündönümü nedir ve günler uzayacak mı?

Takvimler 21 Aralık Cumartesi gününü göstermesiyle en uzun gece için bekleyiş başladı. Kış dönümünün gelmesiyle her gün, bir öndeki günden birkaç saniye daha uzun olur. Kuzey yarım kürede günler uzamaya başlarken güney yarım kürede kısalır. Peki, en uzun gece ne zaman, bugün mü? Kış gündönümü nedir ve günler uzayacak mı?

EN UZUN GECE YAŞANACAK! En uzun gece ne zaman, 21 Aralık kış gündönümü nedir ve günler uzayacak mı?

En uzun gece 21 Aralık gecesi başlıyor. Güneş ışınlarının oğlak dönencesine dik gelmesi sonucu gündüzler kısalmayı durdurur ve yeniden uzamaya başlar. Bu doğa olayı için geri sayım yapılıyor. Peki En uzun gece bugün mü?

EN UZUN GECE YAŞANACAK! En uzun gece ne zaman, 21 Aralık kış gündönümü nedir ve günler uzayacak mı?

EKİNOKS TARİHLERİ
21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

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EN UZUN GECE YAŞANACAK! En uzun gece ne zaman, 21 Aralık kış gündönümü nedir ve günler uzayacak mı?

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Kış gündönümü (21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.

Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık 2024 Cumartesi günü ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanacak.

EN UZUN GECE YAŞANACAK! En uzun gece ne zaman, 21 Aralık kış gündönümü nedir ve günler uzayacak mı?

21 ARALIK'TA NE OLUR?

21 Aralık, yılın en kısa günü ve en uzun gecesinin yaşandığı gün olarak bilinir ve bu olay kış gün dönümü olarak adlandırılır. Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcı kabul edilirken, Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren günler yavaşça uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar.

Tam tersi bir durum ise Güney Yarımküre'de yaşanır; 21 Aralık onların yaz gün dönümüdür ve bu tarihten itibaren günler kısalmaya başlar.

EN UZUN GECE YAŞANACAK! En uzun gece ne zaman, 21 Aralık kış gündönümü nedir ve günler uzayacak mı?

KIŞ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gün dönümü, Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geldiği, Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzünün yaşandığı tarihtir. Astronomik olarak kış mevsiminin başlangıcı kabul edilen bu gün, Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketinin bir sonucudur.

Kış gün dönümü, eski uygarlıklardan günümüze kadar birçok kültürde mevsim değişimleri ve doğa döngülerine bağlı kutlamalarla ilişkilendirilmiştir.

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