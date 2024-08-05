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Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:26

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur? 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı mı?

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri ile TEFE-TÜFE rakamları merakla bekleniyor. Kira zammında yüzde 25'lik üst sınırın kaldırılmasıyla birlikte her ay kira artış oranları vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Söz konusu artışı bir önceki ayın enflasyon rakamları belirlediğinden, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur gibi sorular yanıt arıyor. Peki, 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı mı?

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur? 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun temmuz ayı enflasyon rakamları konusunda yapacağı açıklamalar takip ediliyor. TÜİK tarafından duyurulan söz konusu veriler, kira artış oranı üzerinde doğrudan etkili olacak. 2024 mayıs ayında yılın zirvesinde olan ve baz etkisiyle düşüşe geçen enflasyon verileri üzerindeki beklentiler merak uyandırıyor. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur? İşte 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur? 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı mı?

ENFLASYON NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur? 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı mı?

HAZİRAN 2024 ENFLASYON ORANI NE OLDU?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranı 3 Temmuz Çarşamba günü (bugün) açıklandı. Saat 10.00 itibarıyla gözler https://www.tuik.gov.tr/ adresine çevrildi.

Buna göre haziran enflasyonu yüzde 1.64 oranında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur? 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı mı?
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