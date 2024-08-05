Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur? 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
09:26
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri ile TEFE-TÜFE rakamları merakla bekleniyor. Kira zammında yüzde 25'lik üst sınırın kaldırılmasıyla birlikte her ay kira artış oranları vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Söz konusu artışı bir önceki ayın enflasyon rakamları belirlediğinden, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur gibi sorular yanıt arıyor. Peki, 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı mı?