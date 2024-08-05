Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur? 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı mı?

HAZİRAN 2024 ENFLASYON ORANI NE OLDU?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranı 3 Temmuz Çarşamba günü (bugün) açıklandı. Saat 10.00 itibarıyla gözler https://www.tuik.gov.tr/ adresine çevrildi.

Buna göre haziran enflasyonu yüzde 1.64 oranında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.