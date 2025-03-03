ENFLASYON ORANI ŞUBAT 2025: TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025'e ait enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Ekonomi çevreleri ve vatandaşlar, açıklanacak rakamların piyasalar üzerindeki etkisini yakından takip ederken, enflasyon oranlarının ne zaman ve saat kaçta duyurulacağı merakla bekleniyor. Açıklanacak veriler, özellikle fiyat artışları ve alım gücü açısından büyük önem taşıyor. İşte, 2025 Şubat ayı enflasyon verileri ve detaylar!