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Haberler Yaşam ENFLASYON ORANI ŞUBAT 2025: TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:44

ENFLASYON ORANI ŞUBAT 2025: TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Şubat 2025'e ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı, piyasalar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle maaş zamları, kira artışları ve ekonomik beklentiler üzerinde etkili olan enflasyon rakamları için "ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte, TÜİK Şubat ayı enflasyon verileri...

ENFLASYON ORANI ŞUBAT 2025: TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025'e ait enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Ekonomi çevreleri ve vatandaşlar, açıklanacak rakamların piyasalar üzerindeki etkisini yakından takip ederken, enflasyon oranlarının ne zaman ve saat kaçta duyurulacağı merakla bekleniyor. Açıklanacak veriler, özellikle fiyat artışları ve alım gücü açısından büyük önem taşıyor. İşte, 2025 Şubat ayı enflasyon verileri ve detaylar!

ENFLASYON ORANI ŞUBAT 2025: TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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ENFLASYON ORANI ŞUBAT 2025: TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ENFLASYON ORANI ŞUBAT 2025: TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu.

Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

ENFLASYON ORANI ŞUBAT 2025: TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.