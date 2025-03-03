Haberler
Yaşam
ENFLASYON ORANI ŞUBAT 2025: TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
07:44
ENFLASYON ORANI ŞUBAT 2025: TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Şubat 2025'e ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı, piyasalar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle maaş zamları, kira artışları ve ekonomik beklentiler üzerinde etkili olan enflasyon rakamları için "ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte, TÜİK Şubat ayı enflasyon verileri...