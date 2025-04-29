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Haberler Yaşam Engelli öğretmen ataması için tarih verildi! 1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:19

Engelli öğretmen ataması için tarih verildi! 1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Engelli ataması için 2025 yılı atamaları beklenirken müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 1381 kontenjan bulunduran engelli öğretmen ataması için ön başvurular 24 Şubat- 10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ön başvuruları kabul edilen adaylar ise yerleştirmelere ilişkin gelişmeleri yakın dan takip ederken müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. Atama için tarihler belli oldu. Peki Engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, engelli öğretmen ataması son gelişmeleri

Engelli öğretmen ataması için tarih verildi! 1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Engelli öğretmen ataması için ön başvurularını gerçekleştiren adaylar taercih işlemlerini de gerçekleştirmişti. Bşakn Erdoğan 28 Nisan pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısında engelli öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve tarih verdi. Atamalar adayların tercihlerine dikkat edilerek EKPSS lisans düzeyi puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda belirlenecek. Bilgisayar ortamında yapılacak atama sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki Engelli öğretmen ataması sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Engelli öğretmen ataması için tarih verildi! 1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 1381 engelli öğretmenin atamasının 30 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Engelli öğretmen atamaları, bilgisayar ortamında EKPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Adayların atamaları, EKPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralı şekilde gerçekleştirilecektir.

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Engelli öğretmen ataması için tarih verildi! 1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Puanların eşit olması durumunda ise başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Engelli öğretmen ataması için tarih verildi! 1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Bilgisayar ortamında yapılan atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Atamalar 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Ataması tamamlanan öğretmenler ise 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren görevlerine başlayacak.

Engelli öğretmen ataması için tarih verildi! 1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATAMASI GERÇEKLEŞEN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin göreve başlama tarihi 1 Eylül 2025 olacak.