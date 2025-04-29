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Engelli öğretmen ataması için tarih verildi! 1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
09:19
Engelli öğretmen ataması için tarih verildi! 1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Engelli ataması için 2025 yılı atamaları beklenirken müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 1381 kontenjan bulunduran engelli öğretmen ataması için ön başvurular 24 Şubat- 10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ön başvuruları kabul edilen adaylar ise yerleştirmelere ilişkin gelişmeleri yakın dan takip ederken müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. Atama için tarihler belli oldu. Peki Engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, engelli öğretmen ataması son gelişmeleri