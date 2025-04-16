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Haberler Yaşam Engelli öğretmen ataması tercih başvuruları 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:28

Engelli öğretmen ataması tercih başvuruları 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 1381 engelli öğretmen ataması için tercih başvuruları başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ile yapılacak atamalarda, başvuru süreci iki aşamada yürütülüyor. Ön başvurularını tamamlayan adaylar, 16-28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini "mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2025 MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?

Engelli öğretmen ataması tercih başvuruları 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?

MEB, 2022 ve 2024 EKPSS (Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması yapacak. İki aşamalı başvuru sürecinde, 24 Şubat–10 Mart tarihleri arasında ön başvurular alındı. Ön başvurusu kabul edilen adaylar için tercih süreci 16 Nisan itibarıyla başladı. Peki, tercih başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte detaylar...

Engelli öğretmen ataması tercih başvuruları 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASINDA TERCİH SÜRECİ BAŞLADI
Başvuru süreci, "ön başvuru" ve "tercih" olmak üzere iki etapta yürütülüyor.

Adaylar ilk etapta, 24 Şubat–10 Mart 2025 tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurularını tamamladı.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar ise bugünden itibaren tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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Engelli öğretmen ataması tercih başvuruları 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

Engelli öğretmen ataması tercih başvuruları 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?

ATAMALAR NE ZAMAN?

Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

Atamalar, adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak. Atamada adayların geçerliliği devam eden EKPSS puanlarından yüksek olan EKPSS puanı dikkate alınacak.

EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Engelli öğretmen ataması tercih başvuruları 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?
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