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Engelli öğretmen ataması tercih başvuruları 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
14:28
Engelli öğretmen ataması tercih başvuruları 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 1381 engelli öğretmen ataması için tercih başvuruları başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ile yapılacak atamalarda, başvuru süreci iki aşamada yürütülüyor. Ön başvurularını tamamlayan adaylar, 16-28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini "mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2025 MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?