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Haberler Yaşam DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI YAYINLANDI! En güzel, yeni, kısa ve öz, resimli Engelliler Haftası ile ilgili farkındalık mesajları ve sözleri 2022
Giriş Tarihi: 10.05.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 14:15

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI YAYINLANDI! En güzel, yeni, kısa ve öz, resimli Engelliler Haftası ile ilgili farkındalık mesajları ve sözleri 2022

Dünya Engelliler Haftası için milyonların Engelliler Haftası mesajları araştırması başladı. Engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve farkındalık yaratmak amacıyla en güzel, anlamlı, kısa ve uzun, yeni Engelliler Haftası kutlama mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Eşine, arkadaşına, yakın dostuna Engelleri Kaldırın yazısı ile duygularını paylaşmak isteyenler resimli, en güzel Engelliler Günü ile ilgili mesajları haberimizde bulabilir. Peki Engelliler Haftası ne zaman? İşte paylaşmaya değer Engelliler Günü mesajları, sözleri ve önemi

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI YAYINLANDI! En güzel, yeni, kısa ve öz, resimli Engelliler Haftası ile ilgili farkındalık mesajları ve sözleri 2022

Engelliler Haftası mesajları ve sözleri an itibariyle gündeme geliyor. Ülkemizde de bu yönde farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 10-16 Mayıs tarihleri arasında idrak edilen Dünya Engelliler Haftası'na özel mesajları siler için derledik. İşte Engelliler Haftası mesajları ile en güzel, yeni, kısa ve öz, resimli Engelliler Haftası ile ilgili farkındalık mesajları ve sözleri 2022

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI YAYINLANDI! En güzel, yeni, kısa ve öz, resimli Engelliler Haftası ile ilgili farkındalık mesajları ve sözleri 2022

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Engellinİn en büyük silahı sabır ve azimdir.

Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin "BİZ DE VARIZ!" çığlığına kulaklarını tıkama.

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DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI YAYINLANDI! En güzel, yeni, kısa ve öz, resimli Engelliler Haftası ile ilgili farkındalık mesajları ve sözleri 2022

Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

Bana bakarken gözlerindeki acımayı bırak. Bakışlarındaki küçümsemeyi bırak. Bir bakarsın sen acınacak ve küçümsenecek duruma düşersin.

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI YAYINLANDI! En güzel, yeni, kısa ve öz, resimli Engelliler Haftası ile ilgili farkındalık mesajları ve sözleri 2022

Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir

Engelli bireylerle dalga geçip alay etmeyin.

Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

Engelli YAŞANDIĞI müddetçe engeller de bir bir aşılır.

Asıl engel cehalettir.

Nasıl bitkilerin güneşe ihtiyacı varsa engelli bireylerin de sevgi ve saygıya ihtiyacı olduğunu unutmayalım.

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI YAYINLANDI! En güzel, yeni, kısa ve öz, resimli Engelliler Haftası ile ilgili farkındalık mesajları ve sözleri 2022

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ

Engelli birey olmak bir suç değildir.

Yalnızca bir gün değil her zaman yanınızdayız.

Engelli birey olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

Engelli bireyler de toplumun bir parçamızdır, ne olur onlara sahip çıkalım.

Ne olacak deme. Bir tedbir binlerce engeli önler.

Engeller hayatın akışını yakalamaya engel değildir.

Engelli bireye olanak sağlanırsa topluma her birey kadar faydalı olabilir.

Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlere ne getireceğini bilemeyiz.

Engelli birey olmak, hayatı yaşamaya engel değildir.

Engelli bireyi eğitimsiz, igisiz, sevgisiz ve işsiz bırakmayın.

Engelli bireyler sadaka değil, ilgi, iş ve haklarını istemektedir.

Engeller engelli bireyler için aşılması gereken araçlardır.

Lütfen biraz duygudaşlık (empati) yapalım.

Biz özürlü değil engelli bir bireyiz.

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