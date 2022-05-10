DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI YAYINLANDI! En güzel, yeni, kısa ve öz, resimli Engelliler Haftası ile ilgili farkındalık mesajları ve sözleri 2022

Dünya Engelliler Haftası için milyonların Engelliler Haftası mesajları araştırması başladı. Engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve farkındalık yaratmak amacıyla en güzel, anlamlı, kısa ve uzun, yeni Engelliler Haftası kutlama mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Eşine, arkadaşına, yakın dostuna Engelleri Kaldırın yazısı ile duygularını paylaşmak isteyenler resimli, en güzel Engelliler Günü ile ilgili mesajları haberimizde bulabilir. Peki Engelliler Haftası ne zaman? İşte paylaşmaya değer Engelliler Günü mesajları, sözleri ve önemi