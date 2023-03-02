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Enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Ben itfaiyeci Murat’ın oğluyum”
Giriş Tarihi: 02.03.2023 07:32
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
07:33
Enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Ben itfaiyeci Murat’ın oğluyum”
Kahramanmaraş'ta itfaiyeci Hacı Murat Özsığınan (44) oğlunun da içinde bulunduğu 5 katlı yatılı okulun enkazına kurtarma çalışmasına gitti. Özsığınan canla başla can kurtarırken, enkazda açılan delikten çıkan el oğluna aitti. Hayatta olduğu anlaşılan Muhammed Emin (13), 'Ben itfaiyeci Hacı Murat'ın oğluyum. Beni kurtarın' dedi.