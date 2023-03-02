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Haberler Yaşam Enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Ben itfaiyeci Murat’ın oğluyum”
Giriş Tarihi: 02.03.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 07:33

Enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Ben itfaiyeci Murat’ın oğluyum”

Kahramanmaraş'ta itfaiyeci Hacı Murat Özsığınan (44) oğlunun da içinde bulunduğu 5 katlı yatılı okulun enkazına kurtarma çalışmasına gitti. Özsığınan canla başla can kurtarırken, enkazda açılan delikten çıkan el oğluna aitti. Hayatta olduğu anlaşılan Muhammed Emin (13), 'Ben itfaiyeci Hacı Murat'ın oğluyum. Beni kurtarın' dedi.

Ceyhan TORLAK
Enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Ben itfaiyeci Murat’ın oğluyum”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 7 yıllık itfaiyeci evli 4 çocuk babası Hacı Murat Özsığınan 13 yaşındaki oğlu Muhammed Emin'i, 5 Şubat Pazar günü yatılı okula bıraktı. Özsığınan oğlunu bıraktıktan sonra 04.17'de Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Ben itfaiyeci Murat’ın oğluyum”

Depremde Muhammed'in de bulunduğu 5 katlı bina yıkıldı. Özsığınan ekip arkadaşlarıyla birlikte bina enkazına arama kurtarma çalışmaları için gitti. 13 yaşındaki oğlu Muhammed Emin'in de enkaz altında kaldığı binayı görünce başından adeta kaynar sular döküldü.

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Enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Ben itfaiyeci Murat’ın oğluyum”

Saatlerce enkaz altındaki canları kurtarmak için çabalayan Özsığınan enkaz altından gelen her sese 'acaba oğlum mu?' diyerek koşturdu. Enkaz altından ses veren çocuklara adını soran Özsığınan karışık duygular yaşadı.

Enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Ben itfaiyeci Murat’ın oğluyum”

3 saat sonra enkazda 10-15 cm'lik açılan delikten çıkan bir elin sahibi, "Beni kurtarın. Ben itfaiyeci Hacı Murat'ın oğluyum"' diye bağırdı. Bu sesi duyan Murat Özsığınan mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

Enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Ben itfaiyeci Murat’ın oğluyum”

İtfaiyeci oğluna, "Tamam oğlum seni kurtaracağız. Sadece biraz daha sabret. Önce üst kattaki yaralıları kurtaralım hastaneye gönderelim" dedi.

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