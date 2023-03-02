Enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Ben itfaiyeci Murat’ın oğluyum”

3 saat sonra enkazda 10-15 cm'lik açılan delikten çıkan bir elin sahibi, "Beni kurtarın. Ben itfaiyeci Hacı Murat'ın oğluyum"' diye bağırdı. Bu sesi duyan Murat Özsığınan mutluluk gözyaşlarına boğuldu.



