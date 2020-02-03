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  • Erkek arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! Ayşe Karaman'la ilgili flaş gelişme!

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! 'la ilgili flaş gelişme!

Avukat Tevfik Tolga Beyendi, " mütalaasına göre Ayşe'nin kanında bulunan ilaçlardan iki tanesinin TCK'nın 188'inci maddesi anlamında ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna konu maddelerden olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ilaçların sanık Dr. Özgür Tarhan tarafından temin edilen ve suistimal edilen ilaçlar olduğu davanın çeşitli aşamalarında ortaya konmuş ve ispat edilmiş olduğundan, sanığın ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezalandırılması gerekmektedir. F... isimli ilaç kanser hastalarının ağrılarını dindirmekte kullanılan kırmızı reçeteli ve tehlikeli sınıfında yer alan bir ilaçtır. Bu ilacın kandaki miktarının ölümcül düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yani Ayşe'nin ölümüne sebep olan ilaç bu ilaçtır. Yine Ayşe'nin kanında bulunan ve uyuşturucu sınıfında değerlendirilen P... ise ameliyathane koşullarında anestezi esnasında kullanılan bir ilaçtır. Bu ilacın Ayşe'nin kanındaki miktarı ölümcül düzeyde olmamakla birlikte suistimal düzeyindedir" dedi.

Giriş Tarihi: 03.02.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 12:14
Erkek arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! Ayşe Karaman'la ilgili flaş gelişme!

Kurumu, anestezi teknikeri 'ın ölümüne neden olan "P..." ve "F..." isimli ilaçların madde özelliğinin bulunduğu yönünde rapor hazırladı. Mahkeme dosyasına giren rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Ayşe Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, "Adli Tıp mütalaasına göre Ayşe'nin kanında bulunan ilaçlardan iki tanesinin TCK'nın 188'inci maddesi anlamında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna konu maddelerden olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda söz konusu ilaçların sanık Dr. Özgür Tarhan tarafından temin edilen ve suistimal edilen ilaçlar olduğu davanın çeşitli aşamalarında ortaya konmuş ve ispat edilmiş olduğundan, sanığın ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezalandırılması gerekmektedir" dedi.

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! Ayşe Karaman'la ilgili flaş gelişme!

Anestezi teknikeri , 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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Erkek arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! Ayşe Karaman'la ilgili flaş gelişme!

Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'in yürüttüğü soruşturma sonunda Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, dava kapsamında verdiği ara kararında, Karaman'ın ölümüne neden olan ilaçların etkisinin bulunup bulunmadığı yönünde 'tan rapor alınmasına karar vermişti. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ve mahkeme gönderilen rapor dava dosyasına girdi.

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! Ayşe Karaman'la ilgili flaş gelişme!

"F...'NİN KAN DÜZEYİNİN ÖLDÜRÜCÜ OLDUĞU MÜTALAA OLUNUR"
Beşinci İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, F... isimli ilacın opiat agonisti olan bir ilaç etkin maddesinin olduğu, orta ve şiddetli ağrıların tedavisinde kullanıldığı ve bağımlılık yapma potansiyelinin olduğu belirtildi. F... etkin maddesini içeren müstahzarların tedavi amaçlı olarak yetkili hekim tarafından düzenlenmiş kırmızı reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi ilaçlardan olduğunun vurgulandığı raporda, söz konusu ilaç etkin maddesinin madde olarak kullanılıp kullanılmadığı hususunun mahkeme tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı kaydedildi. Raporda, "F... isimli ilacın 5237 sayılı TCK'nın 188. maddesi kapsamındaki uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olduğu, saptanan F...'nin kan düzeyinin öldürücü olduğu mütalaa olunur" denildi.

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! Ayşe Karaman'la ilgili flaş gelişme!

P... isimli ilacın, damar içi uygulanan genel anestezik bir madde olduğu, tek başına veya inhalasyon anesteziklerle kombine olarak kullanılabildiği, bağımlılık yapabildiği, madde etkisi doğuran etkisi nedeniyle suistimal edilebileceği vurgulandı. İlacın bu kapsamda kullanılması durumunda, ilacın TCK'nın 188/6'ncı maddesindeki uyuşturucu ve uyarıcı madde kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğu ifade edildi.

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! Ayşe Karaman'la ilgili flaş gelişme!

Raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"P...'nin uygulanan doza, verilme hızına ve beraberinde etkisini arttıracak madde olup olmamasına bağlı olarak değişmekle birlikte damar içi kullanımında etkisinin 40 saniyede başladığı, bir seferde 140 mg-175 mg'lik dozun etki süresinin 3-5 dakika olduğunun tıbben bilindiği, P...'nin anestezide kullanımındaki kan tedavi edici düzeyinin (narkoz meydana getirme düzeyinin) 2000 ng/ml-4000 ng/ml aralığında olduğu, suistimal edilen kan düzeyinin ( etkisinin görüldüğü ancak narkoz hali oluşturmayan düzeyinin) 220 ng/ml civarında olduğu, ölenin kanında saptanan kan P... düzeyinin suistimal edilme (sedasyon oluşturacak) düzeyinin üstünde ancak narkoz oluşturma düzeyinin altında olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! Ayşe Karaman'la ilgili flaş gelişme!

"SANIĞIN AYRICA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI GEREKMEKTEDİR"

Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, Kurumu'nun hazırladığı rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyendi, "Adli Tıp Mütalaası'na göre Ayşe'nin kanında bulunan ilaçlardan iki tanesinin Türk Ceza Kanunu m.188 anlamında ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna konu maddelerden olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda söz konusu ilaçların sanık Dr. Özgür Tarhan tarafından temin edilen ve suistimal edilen ilaçlar olduğu davanın çeşitli aşamalarında ortaya konmuş ve ispat edilmiş olduğundan, sanığın ayrıca TCK m.188 uyarınca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezalandırılması gerekmektedir. Yine TCK m.188/8'de diş hekimi, hekim, eczacı, veteriner vb. meslek sahipleri bu meslekleri nedeniyle sahip oldukları imkanı kullanarak bu suçu işlerse 'verilecek ceza yarı oranında arttırılır' denilmektedir. Yani sanığa uyuşturucu madde ticareti nedeniyle verilecek cezada ayrıca cezanın arttırım sebepleri de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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