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Erken göçe başlayan leylekler 'ta mola verdi

Ege ve Marmara bölgelerinde toplanarak göç yolculuğuna başlayan binlerce , mola verdikleri 'ta görüntülendi. Görüntüleri değerlendiren Doç. Dr. , "Normalde leyleklerin göçünün ağustos ayı ortalarında başlamasını beklerdik. Şimdi yaklaşık bir hafta erkene kaymış gözüküyor. Bunda aşırı sıcaklıkların etkisi var" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 10.08.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 16:29
Erken göçe başlayan leylekler Uşak'ta mola verdi

İlkbaharın müjdecisi leylekler, kışı geçirmek için göç yolculuğuna başladı.

Erken göçe başlayan leylekler Uşak'ta mola verdi

Afrika ve Uzak Doğu'ya giden , merkeze bağlı Aktaş köyünde bir tarlada mola verdi.

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Erken göçe başlayan leylekler Uşak'ta mola verdi

Binlerce leyleğin hasadı yapılan buğday tarlalarındaki göç molasını fark eden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturan göçmen kuşları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Erken göçe başlayan leylekler Uşak'ta mola verdi

Bir süre burada kalan leylekler daha sonra toplu halde uçarak tekrar göçe devam etti.

Erken göçe başlayan leylekler Uşak'ta mola verdi

Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. , AA muhabirine, leyleklerin göçten önce büyük gruplar halinde bir araya geldiklerini söyledi.

Erken göçe başlayan leylekler Uşak'ta mola verdi

Bu kuşların yurt dışından değil Ege ve Marmara bölgelerinden gelenler olduğunu ifade eden Onmuş, şöyle konuştu: "Normalde leyleklerin göçünün ağustos ayı ortalarında başlamasını beklerdik. Şimdi yaklaşık bir hafta erkene kaymış gözüküyor. Hava şartlarının, çok aşırı geçen sıcaklıkların etkisi var bunda. Çünkü son 1-2 aydır hava oldukça kurak. Bu, hayvanların daha erken göç etmesini etkileyen bir durum. Bu tarihte bu kadar leyleği görmek aynı zamanda iklimin de çok daha değişmeye başladığını gösteren önemli bir bulgu. Normalde ağustos ayının ikinci yarısında göçünü görüyorduk."

Erken göçe başlayan leylekler Uşak'ta mola verdi

Leyleklerin Hatay'a doğru geçiş yaptıklarını, oradan da Suriye, Ürdün ve Mısır üzerinden Nil Nehri'ni takip ederek, Afrika'nın çöl bölgesini de geçip Tropik Afrika'ya gittiklerini anlatan Onmuş, "Bu göç yaklaşık 2 hafta sürüyor. Özellikle kuzey rüzgarlarının başladığı dönemi tercih ediyorlar daha hızlı gidebilmek için. Leylekler yaklaşık 2 bin kilometreden fırtınayı ve havanın bozabileceğini hissediyorlar. Buna göre de göçlerini durdurabiliyorlar. Normalde bu hayvanların gündüz gökyüzünde olması gerekirdi. Hava şartlarından dolayı orada beklediler." diye konuştu.

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