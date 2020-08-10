Erken göçe başlayan leylekler Uşak'ta mola verdi

Bu kuşların yurt dışından değil Ege ve Marmara bölgelerinden gelenler olduğunu ifade eden Onmuş, şöyle konuştu: "Normalde leyleklerin göçünün ağustos ayı ortalarında başlamasını beklerdik. Şimdi yaklaşık bir hafta erkene kaymış gözüküyor. Hava şartlarının, çok aşırı geçen sıcaklıkların etkisi var bunda. Çünkü son 1-2 aydır hava oldukça kurak. Bu, hayvanların daha erken göç etmesini etkileyen bir durum. Bu tarihte bu kadar leyleği görmek aynı zamanda iklimin de çok daha değişmeye başladığını gösteren önemli bir bulgu. Normalde ağustos ayının ikinci yarısında leylek göçünü görüyorduk."