Erken göçe başlayan leylekler Uşak'ta mola verdi

Leyleklerin Hatay'a doğru geçiş yaptıklarını, oradan da Suriye, Ürdün ve Mısır üzerinden Nil Nehri'ni takip ederek, Afrika'nın çöl bölgesini de geçip Tropik Afrika'ya gittiklerini anlatan Onmuş, "Bu göç yaklaşık 2 hafta sürüyor. Özellikle kuzey rüzgarlarının başladığı dönemi tercih ediyorlar daha hızlı gidebilmek için. Leylekler yaklaşık 2 bin kilometreden fırtınayı ve havanın bozabileceğini hissediyorlar. Buna göre de göçlerini durdurabiliyorlar. Normalde bu hayvanların gündüz gökyüzünde olması gerekirdi. Hava şartlarından dolayı orada beklediler." diye konuştu.