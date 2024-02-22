Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Erzincan İliç'teki faciada çarpıcı ifade: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 15:38

Erzincan İliç'teki faciada çarpıcı ifade: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm!

Erzincan İliç'teki madende toprak kayması yaşanmış, 9 işçiye ulaşılamamıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, yurt dışı yasağı ile serbest bırakılan Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan 2 saat önce sorumlu kişinin mail adresine bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair yazı gönderdiği ile ilgili olarak Demirci, "3 gün sonra maili gördüm" dedi. İşte Demirci'nin ifadesi…

Ceyhan TORLAK
HASAN ÇAKMAK
Erzincan İliç’teki faciada çarpıcı ifade: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm!

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Erzincan İliç’teki faciada çarpıcı ifade: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm!

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest kalan şirketin 'Türkiye Ülke Müdürü' Cengiz Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde 465 bin maaş aldığını söyleyen evli 2 çocuk babası Demirci (56), "Anagold Madencilik A.Ş.'de şirketin direktörleriyle iletişim halindeyim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erzincan İliç’teki faciada çarpıcı ifade: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm!

Onlar buranın finansal işleyişi hakkında bana rapor sunuyorlar. Teknik konuları ise Operasyon Başkan Yardımcısı Kanadalı Jain Guille'ye bildirmektedirler.

Erzincan İliç’teki faciada çarpıcı ifade: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm!

Ülke işleyişi, madenin durması ile ilgili teknik bir sıkıntı olduğu durumda Jain bana bildirmektedir. Örneğin madenin durdurulması finansal olarak şirketi ilgilendirdiği için bu durumu bana bildirmekle yükümlüdür" dedi.

Erzincan İliç’teki faciada çarpıcı ifade: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm!

TELEFONLA HABER VERDİLER, GELDİM

Olay sırasında görev nedeniyle ABD'de olan Demirci, sabah 04.30'da kendisini arayan Onur Acar'ın telefonuyla göçükten haberdar olduğunu belirterek, "Yığın liç sahasında göçük meydana geldiğini söyledi. Ben Jain ile görüştüm.

SON DAKİKA