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Erzincan İliç'teki faciada çarpıcı ifade: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
15:38
Erzincan İliç'teki faciada çarpıcı ifade: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm!
Erzincan İliç'teki madende toprak kayması yaşanmış, 9 işçiye ulaşılamamıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, yurt dışı yasağı ile serbest bırakılan Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan 2 saat önce sorumlu kişinin mail adresine bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair yazı gönderdiği ile ilgili olarak Demirci, "3 gün sonra maili gördüm" dedi. İşte Demirci'nin ifadesi…