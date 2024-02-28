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Haberler Yaşam Erzincan’daki maden kazasında 9 işçi toprak altında kalmıştı: Abdurrahman Şahin'in eşi son konuşmalarını anlattı!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:48

Erzincan’daki maden kazasında 9 işçi toprak altında kalmıştı: Abdurrahman Şahin'in eşi son konuşmalarını anlattı!

Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. 15 gündür devam eden arama çalışmalarında işçilere hala ulaşılamadı. Madencilerden Abdurrahman Şahin'in Sivas'ta yaşayan eşi Selda Şahin "Bekliyoruz ama gelmiyor" diyerek ağladı. Eşiyle yaptığı son konuşmayı gözyaşlarıyla anlattı…

DHA
Erzincan’daki maden kazasında 9 işçi toprak altında kalmıştı: Abdurrahman Şahin’in eşi son konuşmalarını anlattı!

Erzincan'ın İliç İlçesi'nde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı.

Erzincan’daki maden kazasında 9 işçi toprak altında kalmıştı: Abdurrahman Şahin’in eşi son konuşmalarını anlattı!

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan su gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında aradan geçen 15 güne rağmen toprak altında kalan işçilere hala ulaşılamadı.

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Erzincan’daki maden kazasında 9 işçi toprak altında kalmıştı: Abdurrahman Şahin’in eşi son konuşmalarını anlattı!

14 YILDIR MADENDE ÇALIŞIYORMUŞ

İşçilerin aileleri, yakınlarının kurtarılması için gözyaşları ile beklemeye başladı. 14 yıldır maden ocağında çalışan Abdurrahman Şahin'in Sivas'ta yaşayan 26 yıllık eşi Selda Şahin, tek çocukları olan 7 yaşındaki oğulları Ömer ile birlikte kocasının bulunmasını istediğini anlattı.

Erzincan’daki maden kazasında 9 işçi toprak altında kalmıştı: Abdurrahman Şahin’in eşi son konuşmalarını anlattı!

SON KONUŞMALARINI ANLATTI

Selda Şahin, eşinin kendilerini görmek için 15 günde bir Sivas'a geldiğini, olay günü ise 2 kez telefonda görüştüklerini anlattı.

Erzincan’daki maden kazasında 9 işçi toprak altında kalmıştı: Abdurrahman Şahin’in eşi son konuşmalarını anlattı!

Şahin, "Bölgedeki çatlakların fotoğraflarını çekmek için gitmişler. İşiyle alakalı hiç bize bir şey bahsetmezdi. Gelecek sanıyorum ve bekliyorum. Eşimin bulunmasını istiyorum. Orada kalmasın. En azından bir mezarı olsun. Orada kalmasını hiç istemiyorum. Bekliyoruz ama gelmiyor" ifadelerini kullandı.

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