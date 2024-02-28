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Erzincan’daki maden kazasında 9 işçi toprak altında kalmıştı: Abdurrahman Şahin'in eşi son konuşmalarını anlattı!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
10:48
Erzincan’daki maden kazasında 9 işçi toprak altında kalmıştı: Abdurrahman Şahin'in eşi son konuşmalarını anlattı!
Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. 15 gündür devam eden arama çalışmalarında işçilere hala ulaşılamadı. Madencilerden Abdurrahman Şahin'in Sivas'ta yaşayan eşi Selda Şahin "Bekliyoruz ama gelmiyor" diyerek ağladı. Eşiyle yaptığı son konuşmayı gözyaşlarıyla anlattı…