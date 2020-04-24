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Erzurum ve Artvin imsakiye ile iftar vakti! 2020 Artvin ve Erzurum'da sahur ve iftar saati kaçta?
Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar huzur ve mutluluk duyuyor. Öte yandan konu ile ilgili pek çok konu detayları ile birlikte araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Erzurum ve Artvin imsakiye ile iftar saatleri de belli oldu. Buna göre; Artvin ve Erzurum'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte 2020 Erzurum ve Artvin imsakiye ile iftar vakti!
Giriş Tarihi: 24.04.2020
17:09
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
17:09
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