Erzurum ve Artvin imsakiye ile iftar vakti! 2020 Artvin ve Erzurum'da sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte il il imsakiye saatleri de merak edilmeye başlandı. Bugün ilk iftar yapılacak olmanın huzuru yaşanıyor. Dün gece Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Vatandaşlar yaşadıkları ilin imsakiye saatlerini araştırmaya başladılar. Erzurum ve Artvin imsakiye saatleri de merak ediliyor. Artvin ve Erzurum'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? 2020 Erzurum ve Artvin sahur ve iftar saati kaç?

İşte yanıtı!