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Giriş Tarihi: 30.07.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:00

Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitmişti! O katilin 19 yıla kadar hapsi istendi

Esenler'de girdikleri eşcinsel ilişkinin görüntüleriyle Erkutay Dar'ın (24) ailesine ve arkadaşlarına karşı şantaj yapan Şeyhmus Sefil (43), şantaj yaptığı Dar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde gözaltına alınan Dar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Dar'ın 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapsi istendi.

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Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitmişti! O katilin 19 yıla kadar hapsi istendi

Korkunç olay 2 yıl önce Esenler'e bağlı Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Erkutay Dar ve Şeyhmus Sefil yaklaşık 5 yıl önce tanıştı. Tanıştıkları gün alkol alan ikili eşcinsel bir birliktelik yaşadı. Bu birliktelik sırasında Şeyhmus Sefil video çekti. Sefil, ilerleyen süreçte, Erkutay Dar'ı ailesine ve arkadaşlarına bu videoyu göndermekle tehdit etti. Olay günü ise Şeyhmus Sefil, yine şantajla zorla ilişkiye girmek isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Erkutay Dar, Şehymus Sefil'i bıçakladı.

Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitmişti! O katilin 19 yıla kadar hapsi istendi

"BATTANİYE İLE ÖRTTÜM"

Polis merkezine yapılan ihbarda bıçaklama olayının gerçekleştiği, şüphelinin olay yerinde olduğu ve teslim olmak istediği bildirildi. Olay yerine gelen polisler Erkutay Dar'ı üzeri kanlı bir şekilde buldu. Dar'ın ekiplere "İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm. Bu bıçakla yaptım" dediği öğrenildi. Tarif üzerine olay yerine giden ekipler Şeyhmus Sefil'in cansız bedeniyle karşılaştı. Esenler Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan Erkutay Dar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitmişti! O katilin 19 yıla kadar hapsi istendi

19 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayete ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şüpheli Erkutay Dar'ın kasten öldürme ve bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından haksız tahrik indirimi ile birlikte 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapsini istedi.

Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitmişti! O katilin 19 yıla kadar hapsi istendi

BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şüpheli Erkutay Dar'ın, Şeyhmus Sefil'i bıçaklayarak başında ölmesini beklediğini şu ifadelerle anlattı: Şüpheli Erkutay Dar, her ne kadar buluşmaya gittiği sırada kendini korumak maksatlı yanına bıçak aldığını ve şüphelinin küfürlü konuşması sonrası kendisini kaybederek maktulü bıçakladığını beyan etmiş olsa da şüphelinin olay günü maktul ile görüşmeye gittiği sırada yanına bıçak alarak hazırlıklı gitmiş olması,

Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitmişti! O katilin 19 yıla kadar hapsi istendi

maktulün boyun kısmına birden fazla kez ve öldürücü şekilde bıçak darbeleriyle vurması, şüphelinin bıçak darbelerinin etkisiyle yere düştükten sonra herhangi bir müdahalede bulunmak yahut yardım çağırmak yerine maktulün başında hareketsiz kalıncaya dek beklemesi gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin olay yerine maktulü öldürmek kastıyla gittiği ve yine bu saikle maktulü bıçakladığı anlaşılmaktadır.

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