Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitmişti! O katilin 19 yıla kadar hapsi istendi

BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şüpheli Erkutay Dar'ın, Şeyhmus Sefil'i bıçaklayarak başında ölmesini beklediğini şu ifadelerle anlattı: Şüpheli Erkutay Dar, her ne kadar buluşmaya gittiği sırada kendini korumak maksatlı yanına bıçak aldığını ve şüphelinin küfürlü konuşması sonrası kendisini kaybederek maktulü bıçakladığını beyan etmiş olsa da şüphelinin olay günü maktul ile görüşmeye gittiği sırada yanına bıçak alarak hazırlıklı gitmiş olması,