Giriş Tarihi: 30.07.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
15:00
Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitmişti! O katilin 19 yıla kadar hapsi istendi
Esenler'de girdikleri eşcinsel ilişkinin görüntüleriyle Erkutay Dar'ın (24) ailesine ve arkadaşlarına karşı şantaj yapan Şeyhmus Sefil (43), şantaj yaptığı Dar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde gözaltına alınan Dar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Dar'ın 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapsi istendi.