Eşcinsel olduğunu öğrenince Semiha Sözer’i uçurumdan atmıştı: Bilirkişi raporunda korkunç detay!

Raporda Semiha Sözer'in elbiselerinde herhangi bir sürüklenmeye bağlı bir ipucunun da bulunmadığına yer verildi.

Öte yandan ekipler, olay öncesinde zanlının eşini aldattığına dair herhangi bir bulguya rastlamadı. 2022 yılında evlenen çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı da öğrenildi. Zanlı E.N.S.'nin eşine çocuk istemediğine dair telefon mesajları gönderdiği de belirlendi.