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Eşcinsel olduğunu öğrenince Semiha Sözer’i uçurumdan atmıştı: Bilirkişi raporunda korkunç detay!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
15:27
Eşcinsel olduğunu öğrenince Semiha Sözer’i uçurumdan atmıştı: Bilirkişi raporunda korkunç detay!
Yalova'da 33 yaşındaki Semiha Sözer, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturmada, 15 ay sonra gözaltına alınan E.N.S. korkunç cinayeti itiraf etti. Eşcinsel ilişki yaşayan E.N.S., durumu Semiha'nın öğrenmesi nedeniyle cinayeti işlediği söyledi. Korkunç olayla ilgili ortaya çıkan bilirkişi raporu ise yaşanan vahşetin boyutunu önüne serdi!