Haberler Yaşam Esenyurt tekel bayi saldırısında inanılmaz ifade! Öldüğü yerde bu kareyi paylaşmış!

Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 15:03

Esenyurt tekel bayi saldırısında inanılmaz ifade! Öldüğü yerde bu kareyi paylaşmış!

Türkiye Esenyurt'taki tekel bayi vahşetiyle sarsıldı... İki genci hunharca katleden Tarık Özerbay ile oğlu Azat Özerbay da gözaltına alınmıştı. Gençleri acımadan öldüren Tarık Özerbay'ın emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Alacağımız vardı. Konuşmak için oraya gittim. Sosyal medyada beni küçük düşürücü paylaşımlar yaptı. Oraya gittiğimizde biranda olay gerçekleşti. Pişman ve üzgünüm" dediği öne sürüldü. Olayın ardından ilk yakalanan Murat Özer çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in, iki elinde iki silahla aynı yerde verdiği ve 'Seyret film daha yeni başlıyor' paylaşımı ise dikkat çekti. İşte tekel bayi katliamının yeni detayları...