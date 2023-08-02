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Haberler Yaşam Esenyurt tekel bayi saldırısında inanılmaz ifade! Öldüğü yerde bu kareyi paylaşmış!
Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 15:03

Esenyurt tekel bayi saldırısında inanılmaz ifade! Öldüğü yerde bu kareyi paylaşmış!

Türkiye Esenyurt'taki tekel bayi vahşetiyle sarsıldı... İki genci hunharca katleden Tarık Özerbay ile oğlu Azat Özerbay da gözaltına alınmıştı. Gençleri acımadan öldüren Tarık Özerbay'ın emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Alacağımız vardı. Konuşmak için oraya gittim. Sosyal medyada beni küçük düşürücü paylaşımlar yaptı. Oraya gittiğimizde biranda olay gerçekleşti. Pişman ve üzgünüm" dediği öne sürüldü. Olayın ardından ilk yakalanan Murat Özer çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in, iki elinde iki silahla aynı yerde verdiği ve 'Seyret film daha yeni başlıyor' paylaşımı ise dikkat çekti. İşte tekel bayi katliamının yeni detayları...

Yunus Emre KAVAK
Esenyurt tekel bayi saldırısında inanılmaz ifade! Öldüğü yerde bu kareyi paylaşmış!

İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.

Esenyurt tekel bayi saldırısında inanılmaz ifade! Öldüğü yerde bu kareyi paylaşmış!

Saldırının ardından yapılan çalışmalarda Murat Özer ve Servet Özer kısa sürede yakalanmıştı.

Esenyurt'taki tekel bayii katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Esenyurt tekel bayi saldırısında inanılmaz ifade! Öldüğü yerde bu kareyi paylaşmış!

Saldırıyla ilgili aranan Tarık Özerbay ve Azad Özerbay'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

Esenyurt tekel bayi saldırısında inanılmaz ifade! Öldüğü yerde bu kareyi paylaşmış!

Şüpheliler ile birlikte onlara kaçmalarında yardım ettiği öne sürülen 4 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin Cinayet Bürodaki işlemleri devam ediyor. İlk olarak gözaltına ayağından yaralı olarak gözaltına alınan şüphelilerden Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat Özer tutuklandı.

Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay yakalandı | Video

Esenyurt tekel bayi saldırısında inanılmaz ifade! Öldüğü yerde bu kareyi paylaşmış!

3 KARDEŞİN DE POLİSE GELİŞ KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan 42 yaşındaki Tarık Özerbay'in 1 adet, 37 yaşındaki kardeşi Servet Özerbay'ın 9 adet, 39 yaşındaki Murat Özerbay'ın ise 3 adet kaydının olduğu öğrenilirken 18 yaşındaki Azat Özerbay'ın ise poliste kaydının olmadığı öğrenildi.

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