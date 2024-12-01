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Giriş Tarihi: 01.12.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 08:44

Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren olay: Oğlunu darbedip babasına"'Sana da etek giydireceğiz" dedi

Akıllara durgunluk veren olay, 28 Kasım'da saat 06.30 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki 3. sınıf lise öğrencisi Y.A. okuldaki tartışma sonrası bir grup öğrenci tarafından tehdit edildi. Evden çıktığı sırada Y.A'nın önünü kesen şüpheliler tekme tokat saldırdı. Evinin penceresinden oğlunun saldırıya uğradığını gören baba Turgut A., aşağı inerek 112'yi aradı. Saldırıda yaralanan Y.A. ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan hastaneden darp raporu alan baba Ağır, önce okula ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İşte haberin detayları...

DHA
Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren olay: Oğlunu darbedip babasına’Sana da etek giydireceğiz dedi

Olay, 28 Kasım'da saat 06.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki 3. sınıf lise öğrencisi Y.A. okuldaki tartışma sonrası bir grup öğrenci tarafından tehdit edildi.

Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren olay: Oğlunu darbedip babasına’Sana da etek giydireceğiz dedi

Evden çıktığı sırada Y.A'nın önünü kesen şüpheliler tekme tokat saldırdı. Evinin penceresinden oğlunun saldırıya uğradığını gören baba Turgut A., aşağı inerek 112'yi aradı. Saldırıda yaralanan Y.A. ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan hastaneden darp raporu alan baba Ağır, önce okula ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Esenyurt'ta sınıf arkadaşlarını tekme tokat döven öğrenciler babasını da tehdit etti

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Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren olay: Oğlunu darbedip babasına’Sana da etek giydireceğiz dedi

SALDIRI KAMERADA

Çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Y.A.'nın evden çıktığı sırada kalabalık bir gurubun köşe başında beklediği, Y.A. okula gitmek için otobüs durağına gitmeye çalıştığı sırada önce 1 kişi önünü kesiyor. Ardından saldırganlar Y.A.'yı yerde tekmeleyerek kaçtığı görülüyor.

Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren olay: Oğlunu darbedip babasına’Sana da etek giydireceğiz dedi

'SUÇU KABUL EDEMEM, ÇÜNKÜ YÜZ KIZARTICI SİR SUÇ'

Olayın nasıl başladığını anlatan baba Turgut A., "Yaklaşık 10-15 gün önce farklı bir okuldan nakille benim oğlumun okuduğu okula gelen Samet adındaki arkadaşı, çocukların okulda kurdukları WhatsApp grubundaki kız çocuklarının numarasını alıp başka bir okuldaki arkadaşına göndermiş. Oradaki çocuklar, bu kızları rahatsız etmiş. Sonra kızlar şikayetçi olunca kızlar, kızları arayarak rahatsız eden çocuk benim oğlumun numarasını atmış. Demiş ki, 'Numaralarınızı bu numaradan aldım.' Öğretmenleri benim oğlumu çağırmış ve oğlum da, 'Hayır hocam, benim böyle bir olayla alakam yok.

Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren olay: Oğlunu darbedip babasına’Sana da etek giydireceğiz dedi

'Yok ben ondan almadım, başka birinden aldım' demiş. Sonra çocuklar, Samet ile Umuthan'ı yan yana fotoğraflarını görmüş. Demişler ki, 'Tamam, Samet verdi numaraları.' Çocuklar da kabullenmiş. Sonra benim oğlumu tehdit ediyorlar. 'Bu suçu sen üstleneceksin' diyorlar. İşte 'Samet zor durumda kalır.' Çocuğum da bu baskılara rağmen, 'Hayır ben böyle bir suçu kabul edemem, çünkü bu yüz kızartıcı bir suç.' dedi. Çocuğu 12 kişi dolmuş durağında etrafını sarıp dövmeye çalışmışlar, dolmuşçu kurtarmış. Sonra çocuğum gelip bana anlattı. Çocuğun numarasını getirdi bana. Ben çocuğu arayarak, 'Oğlum dedim, uzatmayın. Yaşanmış bitmiş bir olay.' 'Yok dedi, Samet onun yüzünden zor durumda kaldı. Senin oğlunu delik deşik edeceğim,' ' Ben de dedim ki uzatmayın. Beni de tehdit etmeye başladı. İşte 'Ben yasaklı madde satıyorum, öteki abilerle beraber sana etek giydireceğiz.' Ben de çocuktur dedim geçtim." diye konuştu.

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