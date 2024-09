"BİR ANDA KARŞIMIZA ÇIKTI VE BASKIN DİYE BAĞIRDI"

Saldırganların, işletmeyi kurşun yağmuruna tutmadan önce kendisine 'baskın var çekilin' diye bağırdığını ifade eden çevredeki bir vatandaş, "İki kişi motosikletli geldi. Birisi kar maskeliydi diğeri de kasklıydı. Motosiklette ne plaka var ne bir şey. Bir anda karşımıza çıktı ve baskın diye bağırdı. Biz o esnada arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Bir anda herkes kaçışmaya başladı ben donakaldım. Bana kenara çekilmemi söyledi. Yani o anki can havliyle kendimi yere attım. Mermiler kafamın üzerinden uçuştu. Kaç el ateş etti çözemedim ama bir anda oldu bitti. Baskın dedi kenara çekilin dedi. Bende şaka yapıyor zannettim ama meğerse öyle değilmiş. Maalesef canımızı zor kurtardık. Bir şey diyemiyorum o anı yaşamayı kelimelerle ifade edemiyorum. Halen şok içerisindeyim. Çalışıyoruz ekmeğimizin peşindeyiz ama bir anda oldu her şey çözemedim. Önce şaka zannettim ama ateş edince kendimi can havliyle yere attım" dedi.