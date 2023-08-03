Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Esenyurt’taki tekel bayi saldırısındaki o detay kan dondurdu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:23

Esenyurt’taki tekel bayi saldırısındaki o detay kan dondurdu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Türkiye, Esenyurt'taki vahşetle sarsıldı… Tarık Özer, oğlu Azad Özer, kardeşi Servet ve Murat Özer, cumartesi gecesi bastığı tekel bayinde, Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen'e kurşun yağdırdı. Korkunç olayda Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen ise yaralandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken tüyler ürperten olayla ilgili korkunç detaylara ulaşıldı. Hayatını kaybeden gençlerin vücudundan çıkan kurşun sayısı, yaşanan vahşetin kanıtıydı…

Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’taki tekel bayi saldırısındaki o detay kan dondurdu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Türkiye, hafta sonu İstanbul Esenyurt'ta yaşanan vahşetle sarsıldı…

Esenyurt’taki tekel bayi saldırısındaki o detay kan dondurdu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Tarık Özer, oğlu Azad Özer, kardeşi Servet ve Murat Özer, cumartesi gecesi bastıkları tekel bayinde Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen ile tartıştı. Ardından Tarık Özer 3 gence de kurşun yağdırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt’taki tekel bayi saldırısındaki o detay kan dondurdu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Korkunç olayda Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken, Yusuf Erzen (21) ağır yaralandı. Saldırının ardından kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalandı.

Esenyurt’taki tekel bayi saldırısındaki o detay kan dondurdu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Pazar günü gözaltına alınan Murat Özer, tutuklanarak cezaevine yollandı.

Esenyurt’taki tekel bayi saldırısındaki o detay kan dondurdu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

İstanbul Cinayet Büro Dedektiflerinin titiz çalışması sonucu olaya karışan 4 kişi Tarık Özer, oğlu Azad Özer, kardeşi Servet ve Murat Özer ile birlikte onlara yardım yataklık eden 5 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA