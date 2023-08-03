Haberler Yaşam Esenyurt’taki tekel bayi saldırısındaki o detay kan dondurdu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:23

Esenyurt’taki tekel bayi saldırısındaki o detay kan dondurdu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Türkiye, Esenyurt'taki vahşetle sarsıldı… Tarık Özer, oğlu Azad Özer, kardeşi Servet ve Murat Özer, cumartesi gecesi bastığı tekel bayinde, Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen'e kurşun yağdırdı. Korkunç olayda Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen ise yaralandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken tüyler ürperten olayla ilgili korkunç detaylara ulaşıldı. Hayatını kaybeden gençlerin vücudundan çıkan kurşun sayısı, yaşanan vahşetin kanıtıydı…