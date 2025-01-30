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Eşi ve ikizleriyle ölümden nasıl kurtulduklarını SABAH’a anlattı: İkizlerimi sırtıma alıp alevlerin arasına daldım
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
10:30
Eşi ve ikizleriyle ölümden nasıl kurtulduklarını SABAH’a anlattı: İkizlerimi sırtıma alıp alevlerin arasına daldım
İstanbul'dan Bolu'ya Grand Kartal Oteline tatile 6 yaşındaki ikiz oğulları Ayaz, Baran ve eşi Buke ile birlikte giden Ali Karakurt, ölümden nasıl kurtulduğunu SABAH'a anlattı. Ali Karakurt, "İkizlerimi sırtıma alıp odadan çıktım. Eşim 'nefes alamıyorum' deyince odaya geri döndü. Allah yardım etti de her yer duman altındayken yolu bulup otelden çıkmayı başardım. Eşim 6. kattan sundurmanın üzerine atlayarak kurtuldu. Çok şükür hepimizin sağlık durumu iyi. Verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.