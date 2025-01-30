Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eşi ve ikizleriyle ölümden nasıl kurtulduklarını SABAH’a anlattı: İkizlerimi sırtıma alıp alevlerin arasına daldım
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:30

Eşi ve ikizleriyle ölümden nasıl kurtulduklarını SABAH’a anlattı: İkizlerimi sırtıma alıp alevlerin arasına daldım

İstanbul'dan Bolu'ya Grand Kartal Oteline tatile 6 yaşındaki ikiz oğulları Ayaz, Baran ve eşi Buke ile birlikte giden Ali Karakurt, ölümden nasıl kurtulduğunu SABAH'a anlattı. Ali Karakurt, "İkizlerimi sırtıma alıp odadan çıktım. Eşim 'nefes alamıyorum' deyince odaya geri döndü. Allah yardım etti de her yer duman altındayken yolu bulup otelden çıkmayı başardım. Eşim 6. kattan sundurmanın üzerine atlayarak kurtuldu. Çok şükür hepimizin sağlık durumu iyi. Verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

Ceyhan TORLAK
Eşi ve ikizleriyle ölümden nasıl kurtulduklarını SABAH’a anlattı: İkizlerimi sırtıma alıp alevlerin arasına daldım

İstanbul'dan Bolu'ya sömestr tatiline 6 yaşındaki ikiz oğulları Ayaz ve Baran ile birlikte giden Buke-Ali Karakurt çifti otelde çıkan yangında ölümle burun buruna geldi. Ali Karakurt faciadan nasıl sağ kurtulduklarını SABAH'a anlattı. Ali Karakurt, "Otele Pazar günü giriş yaptık. 6. katta kalıyorduk. Gece odada uyuyorken eşim 'sesler geliyor' dedi. Ben de uyku sersemi 'ses yok, yat uyu' dedim. Daha sonra uyandık. Kapıyı açtığımızda duman geldiğini ve otelde büyük bir yangın olduğunu fark ettim" dedi.

Eşi ve ikizleriyle ölümden nasıl kurtulduklarını SABAH’a anlattı: İkizlerimi sırtıma alıp alevlerin arasına daldım

EŞİM NEFES ALAMAYINCA ODAYA GERİ GİTTİ

Çok kısa sürede aksiyon aldığını söyleyen Karakurt, "Çocuklarımızı uyandırdıktan sonra ikisini de sırtıma alıp odadan çıktım. Eşim de beni takip ediyordu. Koridorda çok fazla duman vardı. O anda başka hiçbir şey düşünmeden dumanların ve alevlerin arasında girdim. Eşim 'nefes alamıyorum' deyince odaya geri gitti" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eşi ve ikizleriyle ölümden nasıl kurtulduklarını SABAH’a anlattı: İkizlerimi sırtıma alıp alevlerin arasına daldım

ALLAH YARDIM ETTİ DE YOLU BULDUM

Odadan sırtında ikizleriyle birlikte koridordan hızla ilerlediğini ifade eden Ali Karakurt, "Her yer duman altındaydı. Göz gözü görmüyordu. İnsanlar kurtulmak için bağırıyordu, yardım istiyordu. Allah yardım etti de yolu buldum. Verilmiş sadakamız varmış. Hala yolu nasıl bulduğunu bilmiyorum. 6. kattan lobiye indim. Daha sonra dışarı çıktım" dedi.

Eşi ve ikizleriyle ölümden nasıl kurtulduklarını SABAH’a anlattı: İkizlerimi sırtıma alıp alevlerin arasına daldım

EŞİM 6. KATTAN ATLAYARAK KURTULDU

Nefes alamayınca odaya geri dönen eşinin 6. kattan 3 kat aşağıdaki sundurmanın üzerine atlayarak kurtulduğunu söyleyen Ali Karakurt, "Çok şükür eşimin de sağlık durumu iyi.

Eşi ve ikizleriyle ölümden nasıl kurtulduklarını SABAH’a anlattı: İkizlerimi sırtıma alıp alevlerin arasına daldım

Sadece kollarında küçük yaralar var. Eşimin ve ikizlerimin sağlık durumları iyi. Yangından sonra kendi imkanlarımızla İstanbul'a döndük. Facianın büyüklüğünü eve döndükten sonra haberleri izleyince anladık.

SON DAKİKA