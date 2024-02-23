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Haberler Yaşam Eşi ve kayınbiraderi kabusu yaşattı: Sıcak ütü basıp kolonya ile yakmak istediler!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 12:57

Eşi ve kayınbiraderi kabusu yaşattı: Sıcak ütü basıp kolonya ile yakmak istediler!

Diyarbakır'da yaşayan 27 yaşındaki Yazgül Ç., kabusu yaşadı. Eve getirilen uyuşturucuyu ihbar edeceğini söylemesi üzerine eşi Mahmut Ç. ve kayınbiraderi Ahmet Ç'nin saldırısına uğradı. Bacağına ütü basılan, üzerine kolonya dökülerek yakılmak istenen Yazgül Ç., KADES sayesinde kurtulmayı başardı. Ölüm tehdidi aldığını söyleyen genç kadın yardım çağrısı yaptı: Beni öldürecekler!

DHA
Eşi ve kayınbiraderi kabusu yaşattı: Sıcak ütü basıp kolonya ile yakmak istediler!

Kan donduran olay Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde 2022 yılında yaşandı. Yazgül Ç. ile Mahmut Ç., olaydan 3 ay önce evlendi. Mahmut Ç. ve ağabeyi Ahmet Ç., iddiaya göre Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde eve yaklaşık 2 kilo uyuşturucu getirdi. Yazgül Ç., eşi Mahmut Ç. ve kayınbiraderi Ahmet Ç.'ye uyuşturucuyu evden çıkarmalarını, yoksa durumu polise bildireceğini söyledi. Yazgül Ç. ile ikili arasında tartışma yaşandı. Daha sonra Mahmut Ç. Yazgül Ç.'den kolundaki 4 bileziği vermesini istedi. Yazgül Ç. bilezikleri vermek istemeyince ikili tarafından darp edilip, bacağına sıcak ütü basıldı, kolonya dökülerek yakılmak istendi.

Eşi ve kayınbiraderi kabusu yaşattı: Sıcak ütü basıp kolonya ile yakmak istediler!

Yazgül Ç.'nin çığlıkları üzerine Ahmet Ç. evden ayrıldı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Mahmut Ç. gözaltına alındı, vücudunda yanıklar olan Yazgül Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polisin çalışmasıyla Yazgül Ç.'nin kayınbiraderi Ahmet Ç. de gözaltına alındı. Mahmut Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı; Ahmet Ç. ise serbest bırakıldı. Hastanedeki 29 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Yazgül Ç.'nin vücudunda da yanık izleri kaldı.

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Eşi ve kayınbiraderi kabusu yaşattı: Sıcak ütü basıp kolonya ile yakmak istediler!

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mahmut Ç. hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', Ahmet Ç. hakkında ise 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın 5'inci duruşmasında Mahmut Ç.'ye 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, Ahmet Ç. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Eşi ve kayınbiraderi kabusu yaşattı: Sıcak ütü basıp kolonya ile yakmak istediler!

12 AMELİYAT GEÇİRDİ

Şu anda eşinden boşanma aşamasında olan Yazgül Ç., 2 yıl önce yaşadıklarını anlatarak, "Mahmut Ç. ve Ahmet Ç., eve gelmişti. Bana saldırdılar. Ahmet beni yere atıp ayağıma ütü bastırdı. Ben kapıya doğru kaçarken Mahmut arkadan saçımdan tutup yere attı. Daha sonra üzerime kolonya döküp beni evin içinde yaktılar. Sonra Ahmet kaçtı, Mahmut ise evde kaldı. Ben 29 gün boyunca Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde kalıp tedavi gördüm. Ameliyatlarım hala devam ediyor. Mahmut'a ceza verdiler. O konuda memnun kaldım. Ahmet daha dışarıda. Benim hayati tehlikem devam ediyor. Yanımda KADES cihazı var. Bu cihazla yaşıyorum. Yaşamım buna bağlı. Beni öldürecekler, sürekli tehdit alıyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Ahmet'in ayağında elektronik kelepçe var. Bana yaklaştığı zaman KADES cihazı ötüyor ve polisler müdahale ediyor.

Eşi ve kayınbiraderi kabusu yaşattı: Sıcak ütü basıp kolonya ile yakmak istediler!

Sürekli böyle de olmuyor. Ailesi beni gördüğü yerde bana saldırıyor ve ben sürekli karakola bildiriyorum. Psikolojim bozuldu. O adam nasıl serbest kalır bilmiyorum. En çok da o bana bunları yaptı. Canlı canlı bacağıma ütü yapıştırdılar. Kollarımda, göğüs bölgemde ve karın bölgemde yanık izleri var. Karnım hep dikişli. Ayda bir hastanede ameliyat oluyorum. Karın bölgemden doku alınıyor. 12 ameliyat oldum, daha 8 ameliyatım var. Ahmet'in tutuklanmasını istiyorum. Eve uyuşturucu madde getirmişlerdi. Onları polise şikayet edeceğimi söyleyince, bana bunu yaptılar. Beni hem yaktılar, hem kolumdaki bilezikleri çıkarmak için zorladılar. Şu an kolumda damar kısalması var ve hareket edemiyorum. Ağır yük taşıyamıyorum" diye konuştu.

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