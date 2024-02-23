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Eşi ve kayınbiraderi kabusu yaşattı: Sıcak ütü basıp kolonya ile yakmak istediler!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
12:57
Eşi ve kayınbiraderi kabusu yaşattı: Sıcak ütü basıp kolonya ile yakmak istediler!
Diyarbakır'da yaşayan 27 yaşındaki Yazgül Ç., kabusu yaşadı. Eve getirilen uyuşturucuyu ihbar edeceğini söylemesi üzerine eşi Mahmut Ç. ve kayınbiraderi Ahmet Ç'nin saldırısına uğradı. Bacağına ütü basılan, üzerine kolonya dökülerek yakılmak istenen Yazgül Ç., KADES sayesinde kurtulmayı başardı. Ölüm tehdidi aldığını söyleyen genç kadın yardım çağrısı yaptı: Beni öldürecekler!