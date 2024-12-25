Eşini merdane ile vurup iple boğarak öldürmüştü: Yok artık dedirten savunma:" Sevgimi ispat etmek için..."

'SEVGİMİ İSPAT ETMEK İÇİN ÇAMAŞIR SUYU İÇİP, FARE ZEHRİ YEDİM'

Kındaç'ın eşini öldürmeden önce Google'da, 'İple insan boğmak ne kadar sürede gerçekleşir' diye arama yaptığı da ortaya çıktı. Cep telefonu arama kayıtları dava dosyasına girerken, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, salondaki 2 oğlundan özür dileyerek savunmasına başlayan Kındaç, eşini çok sevdiğini ve 'kıskançlık' nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Kındaç, "İş yerinden M. isimli bir arkadaşına fotoğraf ve kalp yollamıştı. Kıskançlık yaşadım. Onunla birliktelik yaşadığını düşünerek, telefonunu kontrol ettim. Bunları kabul etmeyi göze aldım. Ona olan sevgimi ispat etmek için olay günü çamaşır suyu içip, fare zehri yedim. Tartışmaya devam ederken, eşim bana tahrik edici, kışkırtıcı cümleler kullandı. Mutfakta, çaydanlığın üzerinde bulunan beyaz bezi görünce Seher'i yere yatırıp, bez ile boğarak öldürdüm. Bunları hak etmemiştim" dedi.