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Eşini merdane ile vurup iple boğarak öldürmüştü: Yok artık dedirten savunma:" Sevgimi ispat etmek için..."
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
12:12
Eşini merdane ile vurup iple boğarak öldürmüştü: Yok artık dedirten savunma:" Sevgimi ispat etmek için..."
Bursa'da boşanma aşamasındaki 42 yaşındaki eşi Seher Kındaç'ı başına merdane ile vurduktan sonra iple boğarak öldüren 47 yaşındaki Turgay Kındaç'ın yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıla kadar hapsini istedi. İlk duruşmada eşini öldürdüğünü itiraf eden Kındaç, mütalaaya karşı sorulan savunmasında suçlamaları reddedip, "Cezaevine girdikten sonra eşimin öldüğünü öğrendim. Eşimi öldürmedim" dedi.