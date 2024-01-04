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Eşinin böbreğiyle hayata sarıldı: Doğru adamla evlenmişim!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:47
Eşinin böbreğiyle hayata sarıldı: Doğru adamla evlenmişim!
Kayseri'de hemşire Emine Çelik, COVİD-19'a yakalandı. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle böbrekleri de hasar aldı. Diyalize giren Çelik'in iyileşmesi için böbrek nakli olması şarttı. Bu sırada eşi Yaşar Çelik, böbreğini bağışladı. Hayat arkadaşından alınan böbrekle hayata tutulan Emine Çelik'in sözleri herkesi duygulandırdı: Doğru eşi seçmek çok önemliymiş. Ben doğru adamla evlenmişim!