Eski eşini canice katleden Tarık Yılmaz davasında şok gelişme! ’’Silahı patronu verdi, ’Karını öldür’ dedi’’

Özlem sana yakışmayan hareketler yapıyor. Bunu hazmedemezsin, bu şekilde yaşayamazsın' dedi. Gökay Sağır bıçak verdi, 'Gereğini yap' dedi. Adem, Özlem'in kaldığı otelin arka kapısından girmemi istedi. 'Olaydan sonra beni arama' dedi. Tutuklu sanık Meryem Sertel telefonunda Özlem'in uygunsuz fotoğraf ve videolarını gösterdi" dedi.

İKİ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sanıklardan Şadan Aksoy da Tarık Yılmaz'ı Adem Sağır'ın azmettirdiğini söyledi. Tutuklu sanık Adem Sağır ise "Olaydan haberim yoktu. Ben olayı telefonda öğrendim. Tarık'a 'Neden yaptın' dedim. O da 'Olması gerekeni yaptım' diye cevap verdi" diye konuştu. Gökay Sağır, "Olayla benim hiçbir alakam yok. Hiç alakamın olmadığı olayla ilgili olarak 7,5 aydır mağdurum" dedi.Meryem Sertel, "Azmettirici olarak suçlanıyorum. Azmettirici değilim. Telefonumda Özlem'in dans videoları vardı. Ben telefonumu Tarık'a verdim. Ekran şifresini de söyledim. Ama Özlem'e ait video ve fotoğrafları göreceği aklıma gelmedi" diye savunma yaptı.