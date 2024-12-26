Haberler
Yaşam
Eski eşini canice katleden Tarık Yılmaz davasında şok gelişme! ''Silahı patronu verdi, 'Karını öldür' dedi''
Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
14:46
Eski eşini canice katleden Tarık Yılmaz davasında şok gelişme! ''Silahı patronu verdi, 'Karını öldür' dedi''
Burdur'un Çavdır ilçesinde şubat ayında eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) öldüren Tarık Yılmaz (45) ve kendisine yardım ettikleri iddia edilen 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Tarık Yılmaz ifadesinde, eşinin çalıştığı mekanın sahibinin kendisini azmettirdiğini öne sürdü. Çavdır ilçesinde 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan Tarık Yılmaz, 8 Şubat sabah saatlerinde, geçen yıl boşandığı Özlem Şımarık'ın kaldığı Antalya yolu üzerindeki apart daireye geldi. Tarık Yılmaz, çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş edip, Şımarık'ı yaraladı. Çavdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Özlem Şımarık, kurtarılamadı. Kaçarken Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanıp, Gölhisar Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Yılmaz ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Adem Sağır, Gökay Sağır, Meryem Sertel, Kazım Özseçen, Şaban Aksoy, Erdal Açıkgöz, Mehmet Çelik ve Mustafa Sinan tutuklandı.