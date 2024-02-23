Eski eşini keser sapı ile katletti! İfadesi şoke etti: Tiktok’ta göğüs dekolteli elbise ile…

TİKTOK'TA GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSEYLE...

1 saat evin merdivenlerinde bekledikten sonra eski eşinin geldiğini belirten Başarmak, vahşet dolu anları anlatmaya şöyle devam etti: Kendisi ile konuşmak istedim. Teklifimi kabul edip, eve aldı. Evin salon bölümünde ayakta konuştuk. Eşime, neden her akşam TikTok isimli uygulamaya girdiğini ve göğüs dekolteli elbise ile yayın yaptığını sordum. O da bana bağırarak kendisine karışamayacağımı söyledi. Bunun üzerine sinirlendim.