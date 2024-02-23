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Eski eşini keser sapı ile katletti! İfadesi şoke etti: Tiktok’ta göğüs dekolteli elbise ile…
Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
12:02
Eski eşini keser sapı ile katletti! İfadesi şoke etti: Tiktok’ta göğüs dekolteli elbise ile…
Ordu'da Mükerrem Başarmak eski eşi Ayşe Çetin'i keser sapı ile döverek katletti. Yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar elde edildi! Cinayet silahı olan keser sapını bin 67 kilometre boyunca yanında taşıdığı belirlenen katil Mükerrem Başarmak'ın ifadesi şoke etti: Tiktok'ta göğüs dekolteli elbiseyle yayın yapınca…