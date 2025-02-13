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Eski eşinin boğazını keserek katletmişti! Pınar Bektaş'ın kızı konuştu: Bu adama baba bile demek istemiyorum
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
10:35
Eski eşinin boğazını keserek katletmişti! Pınar Bektaş'ın kızı konuştu: Bu adama baba bile demek istemiyorum
Sultangazi'de boşandığı eşi 42 yaşındaki Pınar Bektaş'ı silahla yaraladıktan sonra boğazını keserek öldüren Tuncay Sağ, hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen çiftin kızı 21 yaşındaki Filiz Sağ, "Şu an burada sanığın kızı olarak ve küçük kız kardeşimin annesi olarak duruyorum. Gerçekten istediğim tek şey babamın hiçbir zaman içeriden çıkmaması" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek esas hakkındaki mütalaasının hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.