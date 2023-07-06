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Haberler Yaşam Eski hostes eşi Ayşegül Şimşek'i 16 bıçak darbesi ile öldüren Erhan Onur Eldemir'in cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 06.07.2023 18:44 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 18:44

Eski hostes eşi Ayşegül Şimşek'i 16 bıçak darbesi ile öldüren Erhan Onur Eldemir'in cezası belli oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz 12 Şubat tarihinde yer hostesi eski eşi Ayşegül Şimşek'i (33) 16 bıçak darbesi ile öldüren Erhan Onur Eldemir (40) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar karşısında tutuklu sanık büyük şok yaşadı. Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erhan Onur Eldemir, kaldığı cezaevinden SEGBİS ile duruşmada hazır bulundu. Salonunda Ayşegül Şimşek'in ailesi ve taraf avukatları şikayetci bölümünde yerlerini aldı. Hakim karşısında son savunmasını yapan tutuklu sanık Eldemir, "6 yıldır aynı yastığa başımı koyduğum, çocuğumun annesinin yaşam hakkını sonlandırdığım için pişmanım. Şahsına ait hiçbir kıskançlığım olmamıştır. Ailesinden özür diliyorum. Mahkemenin vereceği cezaya saygı duyuyorum" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK
Eski hostes eşi Ayşegül Şimşek’i 16 bıçak darbesi ile öldüren Erhan Onur Eldemir’in cezası belli oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz 12 Şubat tarihinde yer hostesi eski eşi Ayşegül Şimşek'i (33) 16 bıçak darbesi ile öldüren Erhan Onur Eldemir (40) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar karşısında tutuklu sanık büyük şok yaşadı. Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erhan Onur Eldemir, kaldığı cezaevinden SEGBİS ile duruşmada hazır bulundu.

Eski hostes eşi Ayşegül Şimşek’i 16 bıçak darbesi ile öldüren Erhan Onur Eldemir’in cezası belli oldu

Salonunda Ayşegül Şimşek'in ailesi ve taraf avukatları şikayetci bölümünde yerlerini aldı. Hakim karşısında son savunmasını yapan tutuklu sanık Eldemir, "6 yıldır aynı yastığa başımı koyduğum, çocuğumun annesinin yaşam hakkını sonlandırdığım için pişmanım. Şahsına ait hiçbir kıskançlığım olmamıştır. Ailesinden özür diliyorum. Mahkemenin vereceği cezaya saygı duyuyorum" dedi.

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Eski hostes eşi Ayşegül Şimşek’i 16 bıçak darbesi ile öldüren Erhan Onur Eldemir’in cezası belli oldu

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN

Anne Gülşen, babası Rüşen Şimşek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Aile avukatı ise sanığın ayrıldığı eşi çocuğunun annesin1 16 bıçak darbesi ile öldürdüğünü dikkat çekerek en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederek hiçbir indirim uygulanmamasını indirim uygulanmamasını istedi. Son sözlerin ardından mahkeme karar için duruşmaya kısa süre ara verdi.

Eski hostes eşi Ayşegül Şimşek’i 16 bıçak darbesi ile öldüren Erhan Onur Eldemir’in cezası belli oldu

MÜEBBET HAPSE MAHKUM OLDU

Verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanık Erhan Onur Eldemir'i boşandığı eşi Ayşegül Şimşek'i 16 bıçak darbesi ile öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Cinayet zanlısı kara karşısında şok yaşadı. Uzun süre konuşamadı. Anne Gülşen, babası Rüşen Şimşek "Karar içimizdeki ateşe su serpti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Ayşegül Şimşek'in babası Ruşen Şimşek, "Bir tek benim kızım için değil ben bütün kız çocuklarının hakkını savunuyorum. Adalet yerini buldu. Arkamızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çocuğa biz gül gibi bakıyoruz" dedi.

Eski hostes eşi Ayşegül Şimşek’i 16 bıçak darbesi ile öldüren Erhan Onur Eldemir’in cezası belli oldu

'RAHAT UYU KIZIM KANIN YERDE KALMADI'

Kararın ardından Şimşek ailesi avukatları ve "Önce Kadın ve Çocuklar Derneği" üyesi avukatlar birlikte açıklama yaptı. Kızını kanını yerde kalmadığını belirten acılı anne, "Bu kara içimizdeki ateşi biraz olsun söndürdü. Kızımın kanı yerde kalmadı. Katil hak ettiği cezayı aldı. Kızımın emaneti torunuma ben sonuna kadar bakacağım" dedi. Baba Rüşen Şimşek ise, "Cinayetin ardından ilk kez bu gece rahat uyuyacağım. Torunum her sabah kahvaltıda sofraya bir fazla bardak koyarak, 'Annem gelecek. O bardan annemin' diyor" dedi. Aile avukatları da sanığın indirimsiz müebbet hapis cezası aldığına dikkat çekti.

'KIZIMI GERİ GETİRMEZ AMA O RAHAT UYUSUN'

Ayşegül Şimşek'in annesi Gülay Şimşek, sanığın çocuğu göstermediği iddialarının yalan olduğunu belirterek, "Bizim çocuğu göstermeme şartımız yoktu. Ama kendisi görmek istemedi. Çocuğun annesini katletti. Adalet yerini buldu. Bu benim acımı söndürmez, geri getirmez ama o rahat uyusun, kemikleri sızlamasın, kanı yerde kalmasın. Çocuk her gün sabah kalkıyor, 'Annem gelecek çay içeceğiz yemek yiyeceğiz' diyerek sofraya bardak koyuyor. Ağlamadığı gün yok. Annesini bekliyor. Bayramda annesinin mezarı başında 'Anneciğim seni kim öldürdü' diyerek ağladı" diye konuştu.

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