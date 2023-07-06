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Eski hostes eşi Ayşegül Şimşek'i 16 bıçak darbesi ile öldüren Erhan Onur Eldemir'in cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 06.07.2023 18:44
Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
18:44
Antalya'nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz 12 Şubat tarihinde yer hostesi eski eşi Ayşegül Şimşek'i (33) 16 bıçak darbesi ile öldüren Erhan Onur Eldemir (40) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar karşısında tutuklu sanık büyük şok yaşadı. Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erhan Onur Eldemir, kaldığı cezaevinden SEGBİS ile duruşmada hazır bulundu. Salonunda Ayşegül Şimşek'in ailesi ve taraf avukatları şikayetci bölümünde yerlerini aldı. Hakim karşısında son savunmasını yapan tutuklu sanık Eldemir, "6 yıldır aynı yastığa başımı koyduğum, çocuğumun annesinin yaşam hakkını sonlandırdığım için pişmanım. Şahsına ait hiçbir kıskançlığım olmamıştır. Ailesinden özür diliyorum. Mahkemenin vereceği cezaya saygı duyuyorum" dedi.