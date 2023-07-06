Eski hostes eşi Ayşegül Şimşek’i 16 bıçak darbesi ile öldüren Erhan Onur Eldemir’in cezası belli oldu

'RAHAT UYU KIZIM KANIN YERDE KALMADI'

Kararın ardından Şimşek ailesi avukatları ve "Önce Kadın ve Çocuklar Derneği" üyesi avukatlar birlikte açıklama yaptı. Kızını kanını yerde kalmadığını belirten acılı anne, "Bu kara içimizdeki ateşi biraz olsun söndürdü. Kızımın kanı yerde kalmadı. Katil hak ettiği cezayı aldı. Kızımın emaneti torunuma ben sonuna kadar bakacağım" dedi. Baba Rüşen Şimşek ise, "Cinayetin ardından ilk kez bu gece rahat uyuyacağım. Torunum her sabah kahvaltıda sofraya bir fazla bardak koyarak, 'Annem gelecek. O bardan annemin' diyor" dedi. Aile avukatları da sanığın indirimsiz müebbet hapis cezası aldığına dikkat çekti.

'KIZIMI GERİ GETİRMEZ AMA O RAHAT UYUSUN'

Ayşegül Şimşek'in annesi Gülay Şimşek, sanığın çocuğu göstermediği iddialarının yalan olduğunu belirterek, "Bizim çocuğu göstermeme şartımız yoktu. Ama kendisi görmek istemedi. Çocuğun annesini katletti. Adalet yerini buldu. Bu benim acımı söndürmez, geri getirmez ama o rahat uyusun, kemikleri sızlamasın, kanı yerde kalmasın. Çocuk her gün sabah kalkıyor, 'Annem gelecek çay içeceğiz yemek yiyeceğiz' diyerek sofraya bardak koyuyor. Ağlamadığı gün yok. Annesini bekliyor. Bayramda annesinin mezarı başında 'Anneciğim seni kim öldürdü' diyerek ağladı" diye konuştu.