Eski kasa Honda Civic’i onlara bıraktı! Aracını almak için döndüğünde gözlerine inanamadı

TRT'de yayınlanan %100 Oto programı Türkiye yollarında binlerce kilometre yol kateden otomobillere can vermeye devam ediyor. Eski kasa bir Honda Civic otomobilini revizyona sokmak isteyen araç sahibi otomobilini Türk ustalarının emin ellerine bıraktı. Aracın onarım ve revize işlemlerinin tamamlanmasının ardından otomobilin sahibi garaja çağırıldı. Eski kasa Honda Civic'in üzerindeki örtü kaldırıldığında araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok e oldu. İşte otomobilin yeniden doğuşuna ilişkin kareler…