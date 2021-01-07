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Eski kasa 'ünü o ustalara bırakmıştı! Aracını almaya geldiğinde şoke oldu!

'de yayınlanan %100 Oto programının bu seferki konuğu, eski kasa bir 'tü. Araç sahibi eskiyen otomobilini revize etmeleri için Türk ustalarının eline emanet etti. Aradan geçen zaman içerisinde otomobilin ustaları, araca pek çok işlem yaptı ve beklenen gün geldi. Otomobilin sahibi garaja çağırıldı ve aracın üzerindeki örtü kaldırıldı. Yıllardır kullandığı otomobilin son haliyle karşılaşan adam gördükleri karşısında şoke oldu. İşte otomobilin yaşadığı değişimden aşama aşama kareler…

Giriş Tarihi: 07.01.2021 02:12 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 02:13
Eski kasa Volkswagen Golf'ünü o ustalara bırakmıştı! Aracını almaya geldiğinde şoke oldu!

Golf'ün yeni modeli gündemden düşmezken, Golf'ün eski modelleri de oldukça ilgi çekiyor. Hurda olarak alınan, ancak sanat eserine dönen birçok aracın hikayesine internette, televziyonda, hatta çevrenizde bile denk gelmiş olabilirsiniz. Eski model araçlar yenilendiğinde son halleri şaşkına çevirebiliyor. Eski model bir de yenilendi. Aracın sahibi son haline inanamadı. İşte o kareler...

Eski kasa Volkswagen Golf'ünü o ustalara bırakmıştı! Aracını almaya geldiğinde şoke oldu!
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Eski kasa Volkswagen Golf'ünü o ustalara bırakmıştı! Aracını almaya geldiğinde şoke oldu!
Eski kasa Volkswagen Golf'ünü o ustalara bırakmıştı! Aracını almaya geldiğinde şoke oldu!
Eski kasa Volkswagen Golf'ünü o ustalara bırakmıştı! Aracını almaya geldiğinde şoke oldu!
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