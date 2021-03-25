HaberlerYaşamEski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu
Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu
TRT ekranlarının ev sahipliği yaptığı %100 Oto isimli program bir dönemin yıldızı olan eski otomobilleri yeniden hayata döndürmeye devam ediyor. Bu bölümde 1998 model eski kasa bir Volkswagen Golf'ün yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz.
Giriş Tarihi: 25.03.2021
01:20
Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
01:21
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