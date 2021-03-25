Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu

Efsane otomobilin sahibi aracını revize edilmesi için % 100 Oto programındaki Türk ustalara teslim etmişti. Ustalar araçla ilgili tüm işlemleri en ince detayına kadar bitirdikten sonra sıra otomobilin sahibini garaja çağırdı. Araç sahibi siyah örtünün araç üzerinden kaldırılmasıyla birlikte gördükleri karşısında şoke oldu. İşte 98 kasa Volkwagen Golf'ün yeniden doğuşundan kareler...