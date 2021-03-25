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Eski kasa 'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu

ekranlarının ev sahipliği yaptığı %100 Oto isimli program bir dönemin yıldızı olan eski otomobilleri yeniden hayata döndürmeye devam ediyor. Bu bölümde 1998 model eski kasa bir 'ün yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 01:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 01:21
Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu

Efsane otomobilin sahibi aracını revize edilmesi için % 100 Oto programındaki Türk ustalara teslim etmişti. Ustalar araçla ilgili tüm işlemleri en ince detayına kadar bitirdikten sonra sıra otomobilin sahibini garaja çağırdı. Araç sahibi siyah örtünün araç üzerinden kaldırılmasıyla birlikte gördükleri karşısında şoke oldu. İşte 98 kasa Volkwagen Golf'ün yeniden doğuşundan kareler...

Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu

ekranlarında yayınlanan %100 Oto programında gerçekleştirilen araç yenileme işlemi izleyenler tarafından ilgiyle takip edildi...

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Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu

1998 model 'ü yenilemek için çalışmalara başladılar…

Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu

Aracın eski hali bu şekildeydi...

Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu

İşte yeniden doğuşun kareleri...

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