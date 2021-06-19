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Haberler Yaşam Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu!
Giriş Tarihi: 19.06.2021 01:12 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 01:13

Eski kasa 'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu!

Ünlü Alman otomobil üreticisi 'in şüphesiz ki tüm dünyada en çok sevilen modellerinden olan Golf, uzun yıllar boyunca markanın oluşturduğu çeşitli tasarım dillerindeki birbirinden farklı karoserlerle dünya yollarında milyonlarca kilometre yol katetti. Yine yıllara meydan okuyan 1998 kasa 'e sahip bir araç sahibi, otomobilini revize etmek ve eski günlerini yeniden kazandırmak isteyerek aracını 'de ekranlara gelen % Oto programındaki Türk ustaların yeteneğine emanet etti. Ustaların üzerinde çalışarak işlemlerini tamamlamasının ardından otomobili teslim almaya gelen otomobilin sahibi karşılaştığı manzara karşısında gözlerine inanamadı. İşte aracın eski ve yeni hali arasındaki inanılmaz farklar...

Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu!

ekranlarının ev sahipliği yaptığı %100 Oto isimli program bir dönemin yıldızı olan eski otomobilleri yeniden hayata döndürmeye devam ediyor. Bu bölümde 1998 model eski kasa bir 'ün yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz. Efsane otomobilin sahibi aracını revize edilmesi için % 100 Oto programındaki Türk ustalara teslim etmişti. Ustalar araçla ilgili tüm işlemleri en ince detayına kadar bitirdikten sonra sıra otomobilin sahibini garaja çağırdı. Araç sahibi siyah örtünün araç üzerinden kaldırılmasıyla birlikte gördükleri karşısında şoke oldu. İşte 98 kasa Volkwagen Golf'ün yeniden doğuşundan kareler...

Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu!

ekranlarında yayınlanan %100 Oto programında gerçekleştirilen araç yenileme işlemi izleyenler tarafından ilgiyle takip edildi...

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Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu!

1998 model 'ü yenilemek için çalışmalara başladılar..

Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu!

Aracın eski hali bu şekildeydi...

Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu!

İşte yeniden doğuşun kareleri...

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