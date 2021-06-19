Eski kasa Volkswagen Golf'ünü onlara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu!

Ünlü Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in şüphesiz ki tüm dünyada en çok sevilen modellerinden olan Golf, uzun yıllar boyunca markanın oluşturduğu çeşitli tasarım dillerindeki birbirinden farklı karoserlerle dünya yollarında milyonlarca kilometre yol katetti. Yine yıllara meydan okuyan 1998 kasa Volkswagen Golf'e sahip bir araç sahibi, otomobilini revize etmek ve eski günlerini yeniden kazandırmak isteyerek aracını TRT'de ekranlara gelen % Oto programındaki Türk ustaların yeteneğine emanet etti. Ustaların üzerinde çalışarak işlemlerini tamamlamasının ardından otomobili teslim almaya gelen otomobilin sahibi karşılaştığı manzara karşısında gözlerine inanamadı. İşte aracın eski ve yeni hali arasındaki inanılmaz farklar...