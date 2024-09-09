Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
09:18
Eski koca ile yeni sevgili Beste’yi birlikte öldürdü! Ahlaksız teklif detayı!
Çocuğunun annesi, eski eşi Beste Ayşegül Yeşilyurt'u ve onun yeni sevgilisini eve çağırdı. Adeta ölüm randevusunu andıran olay cinayetle sonuçlandı. Erkan Meşe, eski eşinin boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti ancak savcılık, sevgiliyle eski eş arasındaki bağlantıyı yazışmalarla ortaya çıkardı. Genç kadının tırnak arasında iki şüphelinin de örnekleri bulundu. Savcılık, "Beste Ayşegül'ü fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek öldürdüler" dedi. Tutuklu olan her iki şüphelinin de olayın faili olduğunu belirterek "boşandığı eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.