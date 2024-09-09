Eski koca ile yeni sevgili Beste’yi birlikte öldürdü! Ahlaksız teklif detayı!

"BESTE'YE ŞİŞEYLE VURDU, BEN KAÇTIM"

Emrah Çil ise sevgilisinin eski eşi Erkan Meşe'nin kendisine mesaj atarak çağırdığı için olay yerine gittiğini belirterek, "Gittiğimde tartışıyorlardı. Balkonda içmişler. Beste ailesiyle sorun yaşadığı için çocuğun velayetini Erkan almak istiyordu. Tartıştılar. Beste ona vuruyordu. Erkan da şişeyi önce yere sonra Beste'ye vurdu. Sonra beni yaraladı, ben kaçtım" diye konuştu.