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Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:18

Eski koca ile yeni sevgili Beste’yi birlikte öldürdü! Ahlaksız teklif detayı!

Çocuğunun annesi, eski eşi Beste Ayşegül Yeşilyurt'u ve onun yeni sevgilisini eve çağırdı. Adeta ölüm randevusunu andıran olay cinayetle sonuçlandı. Erkan Meşe, eski eşinin boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti ancak savcılık, sevgiliyle eski eş arasındaki bağlantıyı yazışmalarla ortaya çıkardı. Genç kadının tırnak arasında iki şüphelinin de örnekleri bulundu. Savcılık, "Beste Ayşegül'ü fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek öldürdüler" dedi. Tutuklu olan her iki şüphelinin de olayın faili olduğunu belirterek "boşandığı eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

ARZU KAYA
Eski koca ile yeni sevgili Beste’yi birlikte öldürdü! Ahlaksız teklif detayı!

Korkunç olay geçen şubat ayında İstanbul Maltepe'de yaşandı. 34 yaşındaki Erkan Meşe iddiaya göre 3 yıl önce boşandığı 32 yaşındaki 1 çocuk annesi eski eşi Beste Ayşegül Yeşilyurt ile barışmak istiyordu.

Eski koca ile yeni sevgili Beste’yi birlikte öldürdü! Ahlaksız teklif detayı!

Yeşilyurt'u ve sevgilisini aynı adrese çağırdı. Eşini boğazını keserek öldüren cani sonrasında polisi arayarak ihbarda bulundu. Korkunç olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. İddianamede talihsiz kadının sevgilisi Emrah Çil'in de şüpheli olduğu ortaya çıktı.Yeşilyurt'u ve sevgilisini aynı adrese çağırdı. Eşini boğazını keserek öldüren cani sonrasında polisi arayarak ihbarda bulundu. Korkunç olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. İddianamede talihsiz kadının sevgilisi Emrah Çil'in de şüpheli olduğu ortaya çıktı.

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Eski koca ile yeni sevgili Beste’yi birlikte öldürdü! Ahlaksız teklif detayı!

ÖNCE "SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ" DEDİ, SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İddianameye göre olay yerine giden polis ekiplerine kapıyı eski eş açtı. "Eski eşimi sevgilisi Emrah Çil öldürdü" dedi. İfadesinde ise cinayeti kendisinin işlediğini belirterek, "Kardeşiyle tartıştığı için sinirliydi. Erkek arkadaşını çağırmama da kızdı. Bana vurup küfretti, 'Emrah'ı niye çağırdın, ikiniz birlik olup beni öldürecek misiniz' dedi.

Eski koca ile yeni sevgili Beste’yi birlikte öldürdü! Ahlaksız teklif detayı!

Hakaret ve saldırılarına devam edince cinnet getirdim. Masadaki şişeyi yere vurdum, elimdeki şişe parçası Beste'nin boğazına denk geldi. Öldürme kastım yoktu" dedi.

Eski koca ile yeni sevgili Beste’yi birlikte öldürdü! Ahlaksız teklif detayı!

"BESTE'YE ŞİŞEYLE VURDU, BEN KAÇTIM"
Emrah Çil ise sevgilisinin eski eşi Erkan Meşe'nin kendisine mesaj atarak çağırdığı için olay yerine gittiğini belirterek, "Gittiğimde tartışıyorlardı. Balkonda içmişler. Beste ailesiyle sorun yaşadığı için çocuğun velayetini Erkan almak istiyordu. Tartıştılar. Beste ona vuruyordu. Erkan da şişeyi önce yere sonra Beste'ye vurdu. Sonra beni yaraladı, ben kaçtım" diye konuştu.

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