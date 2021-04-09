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Haberler Yaşam Eski model BMW şaşkına çevirdi! Otomobilini bırakıp gitmişti, döndüğünde gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 09.04.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 13:45

Eski model şaşkına çevirdi! Otomobilini bırakıp gitmişti, döndüğünde gözlerine inanamadı!

tanıtım stratejisini kökten değiştirdi. Eskiden planlarına sadık hareket eden üretici, şimdi rakiplerine fırsat vermemek için kozlarını daha erkenden sahaya sürüyor. 2022 'ün tanıtımında bunu gördük. Araç erken bir tarihte tanıtıldı. devi 2021'de tamamen elektrikli 5 model daha duyuracak. BMW yeni otomobilleriyle dikkatleri üstüne çekerken, diğer yandan eski modelleriyle de isminden söz ettiriyor. Eski kasa bir BMW otomobilin değişimi sosyal medyaya damga vurdu. Aracın sahibi bile arabasının yeni halini görünce gözlerine inanamadı.

Eski model BMW şaşkına çevirdi! Otomobilini bırakıp gitmişti, döndüğünde gözlerine inanamadı!

bir dönem sessizliğe bürünmüştü, fakat bu sessizliğini geçtiğimiz haftalarda bozdu. 2022 model i4'ü tanıtan üreticisi, gaza iyice basmış durumda. Önümüzdeki günler içinde BMW'nin yeni tanıtımlarına şahit olacağız. üretici bu sene 5 yeni elektrikli otomobil tanıtacak. Elektrikli araçlar dışında başka modeller de yolda.

Diğer yandan BMW'nin eski araçları da popülerliğini koruyor. Bazı kişiler eski kasa BMW'leri baştan sona yenleyip, harika çalışmalara imza atabiliyorlar. Böyle bir çalışma ülkemizde de yapıldı.

Eski model BMW şaşkına çevirdi! Otomobilini bırakıp gitmişti, döndüğünde gözlerine inanamadı!

marka otomobilini yenilemek isteyen adam bunun için ustalara başvurdu. Otomobilini teslim ettikten bir müddet sonra ise gelip gördüğünde gözlerine inanamadı. Otomobili adeta bambaşka bir araca dönüşmüştü. İşte Türk ustaların elinden muhteşem bir çalışma!

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Eski model BMW şaşkına çevirdi! Otomobilini bırakıp gitmişti, döndüğünde gözlerine inanamadı!
Eski model BMW şaşkına çevirdi! Otomobilini bırakıp gitmişti, döndüğünde gözlerine inanamadı!
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