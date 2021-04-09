Eski model BMW şaşkına çevirdi! Otomobilini bırakıp gitmişti, döndüğünde gözlerine inanamadı!

BMW bir dönem sessizliğe bürünmüştü, fakat bu sessizliğini geçtiğimiz haftalarda bozdu. 2022 model i4'ü tanıtan Alman üreticisi, gaza iyice basmış durumda. Önümüzdeki günler içinde BMW'nin yeni tanıtımlarına şahit olacağız. Bavyeralı üretici bu sene 5 yeni elektrikli otomobil tanıtacak. Elektrikli araçlar dışında başka modeller de yolda.

Diğer yandan BMW'nin eski araçları da popülerliğini koruyor. Bazı kişiler eski kasa BMW'leri baştan sona yenleyip, harika çalışmalara imza atabiliyorlar. Böyle bir çalışma ülkemizde de yapıldı.