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Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı
Giriş Tarihi: 10.09.2022 10:41
Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
10:42
Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı
Adana'da, eski sevgilisi Umut Enşan'ın (41) boğazı, karnı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı güzellik uzmanı Burcu T. (31), 9 günlük yaşam mücadelesini kazandı. Midesinin yüzde 30'u alınan ve vücuduna toplam 135 dikiş atılan Burcu T., "Gözümü her kapattığımda olay anını görüyorum" dedi.