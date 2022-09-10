Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30’u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

SERVİSE ALINDI

Aldığı bıçak darbeleriyle pankreas, kalın bağırsağı, akciğer ve karaciğeri zarar gören Burcu T.'nin, midesinin yüzde 30'u ile safra kesesi alındı. Birden fazla ameliyata giren Burcu T., 9 günlük yaşam mücadelesini kazanıp servise alındı. Boğazı, karnı, kolu ve bacaklarındaki derin bıçak darbelerine rağmen hayata tutunan Burcu T.'nin, vücudunun çeşitli yerlerine de 135 dikiş atıldı.

