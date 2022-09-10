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Haberler Yaşam Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı
Giriş Tarihi: 10.09.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 10:42

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Adana'da, eski sevgilisi Umut Enşan'ın (41) boğazı, karnı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı güzellik uzmanı Burcu T. (31), 9 günlük yaşam mücadelesini kazandı. Midesinin yüzde 30'u alınan ve vücuduna toplam 135 dikiş atılan Burcu T., "Gözümü her kapattığımda olay anını görüyorum" dedi.

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30’u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Olay, 30 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Anne ve babası hayatını kaybeden Burcu T., arkadaşıyla kaldığı evinden aşağı indiği sırada iddiaya göre, 2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi Umut Enşan'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30’u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Enşan, ekmek bıçağıyla Burcu T.'nin boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra kaçtı. Çığlık seslerini duyup yardıma koşan esnaf, havlularla Burcu T.'ye tampon yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30’u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Burcu T.'yi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ambulanstayken bilinci kapanan Burcu T., ameliyata alındı. Entübe edilen Burcu T., daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı.
Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Umut Enşan'ı, olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30’u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

SERVİSE ALINDI
Aldığı bıçak darbeleriyle pankreas, kalın bağırsağı, akciğer ve karaciğeri zarar gören Burcu T.'nin, midesinin yüzde 30'u ile safra kesesi alındı. Birden fazla ameliyata giren Burcu T., 9 günlük yaşam mücadelesini kazanıp servise alındı. Boğazı, karnı, kolu ve bacaklarındaki derin bıçak darbelerine rağmen hayata tutunan Burcu T.'nin, vücudunun çeşitli yerlerine de 135 dikiş atıldı.

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30’u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Yaraları nedeniyle konuşmakta güçlük çeken Burcu T., yaşadıklarını anlattı. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirten Burcu T., "Yoğun bakımın son günlerinde her gece kabuslarla uyandım. Hiç uyuyamadım. Gözümü her kapattığımda olay anını görüyorum" dedi.

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