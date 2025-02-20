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Haberler Yaşam ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Cuma Eskişehir'de okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:17

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Cuma Eskişehir'de okul var mı, yok mu?

Eskişehir'de eğitim gören öğrenciler ve veliler, 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Hava durumu ve diğer etkenler nedeniyle eğitimde herhangi bir aksama olup olmayacağıyla ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

ESKİŞEHİR’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Cuma Eskişehir’de okul var mı, yok mu?

Eskişehir'de 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmediği konusunda yetkililerden gelecek resmi açıklamalar merak konusu. Peki, Eskişehir'de yarın okul var mı, yok mu? İşte, detaylar...

ESKİŞEHİR’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Cuma Eskişehir’de okul var mı, yok mu?

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir'de 21 Şubat Cuma henüz okullar tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Eskişehir Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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ESKİŞEHİR’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Cuma Eskişehir’de okul var mı, yok mu?

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

21 Şubat Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 22 Şubat 2025 Cumartesi Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 23 Şubat 2025 Pazar Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°. 24 Şubat 2025 Pazartesi Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 2°.

ESKİŞEHİR’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Cuma Eskişehir’de okul var mı, yok mu?
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ESKİŞEHİR’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Cuma Eskişehir’de okul var mı, yok mu?
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