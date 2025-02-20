ESKİŞEHİR’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Cuma Eskişehir’de okul var mı, yok mu?

Eskişehir'de 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmediği konusunda yetkililerden gelecek resmi açıklamalar merak konusu. Peki, Eskişehir'de yarın okul var mı, yok mu? İşte, detaylar...