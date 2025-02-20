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ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Cuma Eskişehir'de okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
15:17
ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Cuma Eskişehir'de okul var mı, yok mu?
Eskişehir'de eğitim gören öğrenciler ve veliler, 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Hava durumu ve diğer etkenler nedeniyle eğitimde herhangi bir aksama olup olmayacağıyla ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...