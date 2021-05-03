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Haberler Yaşam Esnafa gelir kaybı desteği ne zamana yatacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 11:52

Esnafa desteği ne zamana yatacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken işletme sahipleri esnafa desteği ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.'' dedi. Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilecekler. Peki ne zamana yatacak? İşte destek paketi hakkındaki tüm detaylar…

Esnafa gelir kaybı desteği ne zamana yatacak?

Esnafa tam kapanmada ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar için başvurular sürüyor. Son olarak KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde itibaren başladığı bilinirken ne zamana yatacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gerekli şartları taşıyan vatandaşların başvuru durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Buna göre; ?

Esnafa gelir kaybı desteği ne zamana yatacak?

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurdu. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Gelir Kaybı Desteği Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler) hizmetlerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Formu dolduran kişiler başvuruları bu adreslerden tamamlayabilirler.

Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alanda 1500 lira sigorta prim desteği mayıs sonuna kadar devam edecek.

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Esnafa gelir kaybı desteği ne zamana yatacak?

DESTEKLER SÜRECEK

Esnafa salgın döneminde verilen söz konusu destekler tam kapanma döneminde de devam edecek.

desteği, kira desteği ve ciro kaybı desteğinde başvuru süreçleri de sürüyor.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma sürecinin başladığı şu saatlerde kritik açıklama yaptı ve esnafa müjdeyi verdi. Erdoğan, ''Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.'' dedi.

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