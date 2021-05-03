Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken işletme sahipleri esnafa gelir kaybı desteği ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.'' dedi. Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilecekler. Peki esnafa gelir kaybı desteği ne zamana yatacak? İşte destek paketi hakkındaki tüm detaylar…