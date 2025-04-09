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EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM İZLE! Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
17:49
EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM İZLE! Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya son bölüm izle!
Kanal D ekranlarının yeni yapımı Eşref Rüya 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelen son bölümünün ardından, dizinin takipçileri yeni bölüme odaklandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta "İzzet'in ölümünün ardından Eşref, bu sefer daha büyük bir düşmanı karşısına alıyor..." Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Eşref Rüya 3. bölüm izle ekranı ve detaylar...