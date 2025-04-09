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Haberler Yaşam EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM İZLE! Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 17:49 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 17:49

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM İZLE! Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya son bölüm izle!

Kanal D ekranlarının yeni yapımı Eşref Rüya 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelen son bölümünün ardından, dizinin takipçileri yeni bölüme odaklandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta "İzzet'in ölümünün ardından Eşref, bu sefer daha büyük bir düşmanı karşısına alıyor..." Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Eşref Rüya 3. bölüm izle ekranı ve detaylar...

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM İZLE! Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya son bölüm izle!

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya 3. bölümüyle gündemde. Ekrana gelen 2. bölümünün hemen ardından, dizinin hayranları yeni bölümde neler olacak sorusunun yanıtı için Eşref Rüya'nın son bölümüne odaklandı. İşte, Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya son bölüm izle ekranı...

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM İZLE! Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya son bölüm izle!

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM İZLE

Kanal D'nin, yapımını Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi 'Eşref Rüya' 3. bölümüyle ekrana gelecek.

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya

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EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM İZLE! Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya son bölüm izle!

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Merakla beklenen dizinin üçüncü bölümünün konusu şöyle; İzzet'in ölümünün ardından Eşref, bu sefer daha büyük bir düşmanı karşısına alır. Yaşananlar karşısında dehşete düşen Nisan, artık bu oyunu bitirmek için kendisini aşacak hamleler yapmaya hazırlanır. Bu sırada planları istediği yönde ilerleyen Kadir, Eşref'i saf dışı bırakmak uğruna Yetimler'in arkasından iş çevirmeyi göze alır.

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM İZLE! Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya son bölüm izle!

Emniyet tarafında Serdar, oteldeki cinayeti soruştururken Eşref ve aşiretle yüzleşir. İplerin her an kopabileceği bu karşılaşma, yaklaşmakta olan büyük çatışmanın zeminini hazırlar.

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM İZLE! Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya son bölüm izle!

Nisan kendini kurtarmak için Eşref'i ateşe atmayı planlasa da Eşref'in başka bir yüzünü görmek Nisan'ı beklenmedik bir ikileme sürükleyecektir. Nisan'ın Eşref'le yakınlaşması başına büyük işler açılmasına sebep olacaktır.