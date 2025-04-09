EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM İZLE! Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya son bölüm izle!

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Merakla beklenen dizinin üçüncü bölümünün konusu şöyle; İzzet'in ölümünün ardından Eşref, bu sefer daha büyük bir düşmanı karşısına alır. Yaşananlar karşısında dehşete düşen Nisan, artık bu oyunu bitirmek için kendisini aşacak hamleler yapmaya hazırlanır. Bu sırada planları istediği yönde ilerleyen Kadir, Eşref'i saf dışı bırakmak uğruna Yetimler'in arkasından iş çevirmeyi göze alır.