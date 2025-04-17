EŞREF RÜYA 4. BÖLÜM İZLE TAMAMI yayında! Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya son bölüm izle tek parça

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nimet'in Nisan ve Afra'yı kaçırması, Yetimler ve aşiret arasındaki savaşın uzayacağı sinyallerini verir. Serdar'ın uyarılarına rağmen Eşref ve Nusret, aralarındaki intikam ateşini körükleyecek hamleler yapmaktan kaçınmazlar. Kadir, Yetimler'in Eşref'i karşılarına almaları için her türlü yöntemi dener. Bu sırada Nisan'la yollarının kesişmesi, Kadir'in kalbinde beklenmedik duyguların filizlenmesine sebep olur.