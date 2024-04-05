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Estetik ameliyat sonrası burnu çöktü: Hayatım karardı ışığımı söndürdüler!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
08:38
Estetik ameliyat sonrası burnu çöktü: Hayatım karardı ışığımı söndürdüler!
Ankara'da yaşayan turizmci Gülizar Aras, 3 yıl önce burun estetiği için özel bir hastanede bıçak altına yattı. Tam 500 Euro ödediği operasyonun ardından burnunun uç kısmı çöken Aras, aynı doktor tarafından iki kez daha ameliyat oldu ancak şikayetleri daha da arttı. Burnu yüzünden düğününü bile iptal ettiğini söyleyen genç kadın, doktora tam 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı!