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EURO 2024 YARI FİNAL || İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı eşleşmesi belli oluyor! Peki Türkiye Hollanda'yı yenerse kimle eşleşecek?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
13:07
EURO 2024 Avrupa futbol şampiyonasında çeyrek final karşılaşmalarında eşleşmeler belli oldu. Çeyrek finalde İspanya ile Almanya, Portekiz ile Fransa, İngiltere ile İsviçre, Hollanda ile Türkiye eşleşti. Bu noktada gözler yarı final eşlemelerine çevrildi. Peki, EURO 2024 yarı final eşleşmeleri nasıl? Türkiye Hollanda'yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 yarı final maç programı!