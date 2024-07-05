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Haberler Yaşam EURO 2024 YARI FİNAL || İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı eşleşmesi belli oluyor! Peki Türkiye Hollanda'yı yenerse kimle eşleşecek?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 13:07

EURO 2024 YARI FİNAL || İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı eşleşmesi belli oluyor! Peki Türkiye Hollanda'yı yenerse kimle eşleşecek?

EURO 2024 Avrupa futbol şampiyonasında çeyrek final karşılaşmalarında eşleşmeler belli oldu. Çeyrek finalde İspanya ile Almanya, Portekiz ile Fransa, İngiltere ile İsviçre, Hollanda ile Türkiye eşleşti. Bu noktada gözler yarı final eşlemelerine çevrildi. Peki, EURO 2024 yarı final eşleşmeleri nasıl? Türkiye Hollanda'yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 yarı final maç programı!

EURO 2024 YARI FİNAL || İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı eşleşmesi belli oluyor! Peki Türkiye Hollanda’yı yenerse kimle eşleşecek?

EURO 2024'te çeyrek finale kalan takımlar İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Türkiye oldu. 14 Haziran'da başlayan Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Temmuz tarihinde tamamlanacak. Bu noktada 5-6 Temmuz tarihinde tamamlanacak olan çeyrek final maçlarından sonra yarı final eşleşmeleri belli olacak. Peki, EURO 2024 yarı final eşleşmeleri nasıl? Türkiye Hollanda'yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 yarı final maç programı!

EURO 2024 YARI FİNAL || İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı eşleşmesi belli oluyor! Peki Türkiye Hollanda’yı yenerse kimle eşleşecek?

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

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EURO 2024 YARI FİNAL || İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı eşleşmesi belli oluyor! Peki Türkiye Hollanda’yı yenerse kimle eşleşecek?

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)

EURO 2024 YARI FİNAL || İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı eşleşmesi belli oluyor! Peki Türkiye Hollanda’yı yenerse kimle eşleşecek?

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları cumartesi günü tamamlanacak ve yarı finale adını yazdıran 4 takım belli olacak.

EURO 2024'te yarı final karşılaşmaları 9 Temmuz Salı ve 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

EURO 2024 YARI FİNAL || İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı eşleşmesi belli oluyor! Peki Türkiye Hollanda’yı yenerse kimle eşleşecek?

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Almanya - İspanya maçının galibi Portekiz - Fransa maçının kazananıyla oynayacak.

İngiltere- İsviçre eşleşmesinin kazananı ise Hollanda - Türkiye maçının galibiyle oynayacak.

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