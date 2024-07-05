EURO 2024 YARI FİNAL || İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı eşleşmesi belli oluyor! Peki Türkiye Hollanda’yı yenerse kimle eşleşecek?

EURO 2024'te çeyrek finale kalan takımlar İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Türkiye oldu. 14 Haziran'da başlayan Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Temmuz tarihinde tamamlanacak. Bu noktada 5-6 Temmuz tarihinde tamamlanacak olan çeyrek final maçlarından sonra yarı final eşleşmeleri belli olacak. Peki, EURO 2024 yarı final eşleşmeleri nasıl? Türkiye Hollanda'yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 yarı final maç programı!