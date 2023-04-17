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Haberler Yaşam Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:03

Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

SPK tarafından onaylanan Europower halka arz sonuçları merak ediliyor. Talep toplama 12 – 13 - 14 Nisan tarihleri arasında yapıldı ve Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

12-13-14 Nisan 2023 tarihleri arasında talep toplanan EUPWR bist kodlu halka arz, toplam 50.000.000 TL nominal değerli payları paylaştıracak. Hisse satışının 40,60 TL'den yapılan ve eşit dağıtım olan talep toplama sonucu bekleniyor. Vatandaşlar, "EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, Europower halka arz kaç lot verdi?" sorularına yanıt aramakta. Peki, Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

EUROPOWER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI OLACAK?

Europower halka arz tüm yatırımcılara eşit dağıtım olacak. Hisse satışının 40,60 TL'den yapılması planlanıyor. 2.4 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü olan şirket, şirketin yüzde 27,30'luk bölümünü halka açacak. Bu pay için ise 50 milyon hisse dağıtılacak. Talebin çok olması halinde ise 10 milyon pay daha ilave edilecek.

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Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

EUROPOWER HİSSE KODU NE?

Europower hisse kodu EUPWR olacak.

Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Europower halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor.

Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?
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