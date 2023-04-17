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Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:03
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
11:03
Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?
SPK tarafından onaylanan Europower halka arz sonuçları merak ediliyor. Talep toplama 12 – 13 - 14 Nisan tarihleri arasında yapıldı ve Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?