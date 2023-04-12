Kadınlara erken emeklilik şartları nelerdir, emeklilik yaşı kaç olacak? Ev hanımlarına müjde

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK

Başkan Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliliği ilgilendiren müjdeleri şöyle:

"Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.