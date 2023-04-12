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Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:30

Kadınlara erken emeklilik şartları nelerdir, emeklilik yaşı kaç olacak? Ev hanımlarına müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacağını duyurdu. 11 Nisan'da açıklanan AK Parti'nin seçim beyannamesinde, kadınlara erken emeklilik müjdesini verdi. Yeni emekilik sisteminde kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi kriterler belirleyici olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi sonrası yeni reform hazırlıkları sürüyor. Peki Kadınlara erken emeklilik şartları nelerdir, emeklilik yaşı kaç olacak, Aile Koruma Kalkanı Programı nedir?

Kadınlara erken emeklilik şartları nelerdir, emeklilik yaşı kaç olacak? Ev hanımlarına müjde

Aile Koruma Kalkanı Programı adı altında kadınlara erken emeklilik şartları müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesini açıklarken emeklilik reformu için müjdeleri verdi. Bu kapsamda Kadınlara erken emeklilik şartları nelerdir, emeklilik yaşı kaç olacak? Sorusuna yanıt aranıyor. Başkan Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.

Kadınlara erken emeklilik şartları nelerdir, emeklilik yaşı kaç olacak? Ev hanımlarına müjde

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK

Başkan Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliliği ilgilendiren müjdeleri şöyle:

"Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

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Kadınlara erken emeklilik şartları nelerdir, emeklilik yaşı kaç olacak? Ev hanımlarına müjde

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;

• Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,

• Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,

• Yeni evlilikler teşvik edilecektir.

İSTEĞE BAĞLI ÖDEYECEKLERİ PRİMLERİN 3'TE 1'İNİ DEVLET KARŞILAYACAK!

Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.

"Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz.

Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah payı almalarını sağlayacağız.

Kadınlara erken emeklilik şartları nelerdir, emeklilik yaşı kaç olacak? Ev hanımlarına müjde

AİLE KORUMA KALKANI PROGRAMI NEDİR?

Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kadınlara erken emeklilik şartları nelerdir, emeklilik yaşı kaç olacak? Ev hanımlarına müjde
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