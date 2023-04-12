Kadınlara erken emeklilik şartları nelerdir, emeklilik yaşı kaç olacak? Ev hanımlarına müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacağını duyurdu. 11 Nisan'da açıklanan AK Parti'nin seçim beyannamesinde, kadınlara erken emeklilik müjdesini verdi. Yeni emekilik sisteminde kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi kriterler belirleyici olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi sonrası yeni reform hazırlıkları sürüyor. Peki Kadınlara erken emeklilik şartları nelerdir, emeklilik yaşı kaç olacak, Aile Koruma Kalkanı Programı nedir?