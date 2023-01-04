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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU? Ocak zammı ile zamlı yeni evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 07:42

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU? Ocak zammı ile zamlı yeni evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

Memur ve emekli zammı ile birlikte evde bakım maaşı da zamlandı. TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu. Böylece emekliye yüzde 15,39 kesin zam kesinleşirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını yüzde 25'e yükseltti. Bu noktada sosyal desteği alan vatandaşlar, "evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023?" sorularına yanıt arıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi üzerinden evde bakım parasının yatıp yatmadığı öğrenilebilir. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU? Ocak zammı ile zamlı yeni evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu, memur ve emekli maaşlarına zam gelmesiyle birlikte aratılmaya başlandı. Memur zammına indeksli olan evde bakım parası 2023 Temmuz ayına kadar yatacak ücreti belli oldu. Bu noktada, zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. İşte detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU? Ocak zammı ile zamlı yeni evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIYOR?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU? Ocak zammı ile zamlı yeni evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU? Ocak zammı ile zamlı yeni evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU? Ocak zammı ile zamlı yeni evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

2023 YILINDA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2022 yılında 3.336 TL olarak ödenen evde bakım desteği (maaşı) yeni tutarı 4.170 TL oldu.

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