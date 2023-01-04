EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU? Ocak zammı ile zamlı yeni evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

Memur ve emekli zammı ile birlikte evde bakım maaşı da zamlandı. TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu. Böylece emekliye yüzde 15,39 kesin zam kesinleşirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını yüzde 25'e yükseltti. Bu noktada sosyal desteği alan vatandaşlar, "evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023?" sorularına yanıt arıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi üzerinden evde bakım parasının yatıp yatmadığı öğrenilebilir. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar…