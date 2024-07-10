Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Memur maaş zammı sonrası evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak belirli tarihlerde hak sahiplerin hesaplarına ödeme gerçekleştiriyor. Temmuz zammı sonrası evde bakım aylığı yüzde 19,31 oranında zamlandı. Hak sahipleri şimdi Temmuz ayı ödemeleri için Bakanlıktan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 10 Temmuz 2024 Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...