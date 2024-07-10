Haberler
Yaşam
Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
09:03
Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024 Temmuz zammı sonrası trend aramalar arasında yerini aldı. Memur maaş zammı 19,31 olarak belirlenmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine sağlanan devlet desteğine aynı oranda zam yapıldı. Hak sahipleri yeni evde bakım aylıkların ne zaman yatırılacağını sorguluyor. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, Ocak 2024 Evde bakım parası yatan iller listesi...