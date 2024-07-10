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Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 09:03

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024 Temmuz zammı sonrası trend aramalar arasında yerini aldı. Memur maaş zammı 19,31 olarak belirlenmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine sağlanan devlet desteğine aynı oranda zam yapıldı. Hak sahipleri yeni evde bakım aylıkların ne zaman yatırılacağını sorguluyor. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, Ocak 2024 Evde bakım parası yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Memur maaş zammı sonrası evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak belirli tarihlerde hak sahiplerin hesaplarına ödeme gerçekleştiriyor. Temmuz zammı sonrası evde bakım aylığı yüzde 19,31 oranında zamlandı. Hak sahipleri şimdi Temmuz ayı ödemeleri için Bakanlıktan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 10 Temmuz 2024 Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

Bu zamlarla birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 19,31 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Temmuz ve Aralık döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 7 bin 609 TL'den 9 bin 77 TL oldu.

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Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Şubat ayı ödemelerinin de 11-15 Şubat tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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