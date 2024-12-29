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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI OCAK ZAMMI 2025: Evde bakım aylığı ne kadar olacak, zamlı maaş ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 16:57

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK ZAMMI 2025: Evde bakım aylığı ne kadar olacak, zamlı maaş ne zaman yatacak?

2025 yılına kısa bir süre kala evde bakım maaşı zammı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylere her ay düzenli olarak yatırılan ödemelerde ocak zammı bekleniyor. Memur maaşına gelecek zamla birçok sosyal yardım ödemesi de güncellenecek. Peki; 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK ZAMMI 2025: Evde bakım aylığı ne kadar olacak, zamlı maaş ne zaman yatacak?

Memur maaşıyla birlikte yeni yılda sosyal yardımlarda birçok kalemde güncellemeye gidilecek. Evde bakım maaşı alan bakıma muhtaç vatandaşlar yeni yılda hesaplarına ne kadar yatacağını merakla bekliyor. Enflasyon oranlarıyla birlikte yeni memur maaşı da netleşecek ve sosyal yardımlarda yeni rakamlar açıklanacak. Peki,yeni yılda evde bakım maaşı ne kadar artacak?

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK ZAMMI 2025: Evde bakım aylığı ne kadar olacak, zamlı maaş ne zaman yatacak?

2025 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli olacak. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belirlenecek.

Hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödemenin ne kadar olacağı memur zammının açıklanmasıyla netleşecek.

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EVDE BAKIM MAAŞI OCAK ZAMMI 2025: Evde bakım aylığı ne kadar olacak, zamlı maaş ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK ZAMMI 2025: Evde bakım aylığı ne kadar olacak, zamlı maaş ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK ZAMMI 2025: Evde bakım aylığı ne kadar olacak, zamlı maaş ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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