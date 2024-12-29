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EVDE BAKIM MAAŞI OCAK ZAMMI 2025: Evde bakım aylığı ne kadar olacak, zamlı maaş ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
16:57
EVDE BAKIM MAAŞI OCAK ZAMMI 2025: Evde bakım aylığı ne kadar olacak, zamlı maaş ne zaman yatacak?
2025 yılına kısa bir süre kala evde bakım maaşı zammı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylere her ay düzenli olarak yatırılan ödemelerde ocak zammı bekleniyor. Memur maaşına gelecek zamla birçok sosyal yardım ödemesi de güncellenecek. Peki; 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar