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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 NİSAN 2023: E devlet ve SMS sorgulama ile evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 09:14

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 NİSAN 2023: E devlet ve SMS sorgulama ile evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı hakkında araştırmalar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye yükselmişti. Bu noktada Evde bakım maaşı yatan iller 13 Nisan 2023 aratması sıklıkla devam ediyor. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS üzerinden yapılmakta. Bu noktada, "evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, Nisan evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım parası ayın kaçında yatacak 2023? İşte evde bakım maaşı yatan iller 13 Nisan 2023 listesi ve diğer detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 NİSAN 2023: E devlet ve SMS sorgulama ile evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belirli tarihleri arasında ödemeler yatmakta. Evde bakım aylığı sorgulama SMS ve e devlet üzerinden yapılabilir. Evde bakım maaşı yatan iller 13 Nisan 2023 listesi bu sebeple aratılmakta. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 NİSAN 2023: E devlet ve SMS sorgulama ile evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.

Nisan ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 NİSAN 2023: E devlet ve SMS sorgulama ile evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 NİSAN 2023: E devlet ve SMS sorgulama ile evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 NİSAN 2023: E devlet ve SMS sorgulama ile evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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