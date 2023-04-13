Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 NİSAN 2023: E devlet ve SMS sorgulama ile evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 09:14

Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı hakkında araştırmalar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye yükselmişti. Bu noktada Evde bakım maaşı yatan iller 13 Nisan 2023 aratması sıklıkla devam ediyor. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS üzerinden yapılmakta. Bu noktada, "evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, Nisan evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım parası ayın kaçında yatacak 2023? İşte evde bakım maaşı yatan iller 13 Nisan 2023 listesi ve diğer detaylar