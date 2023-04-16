Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 NİSAN: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 08:12

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 NİSAN: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bilirdi. Bu noktada bazı vatandaşlar, "evde bakım maaşı neden yatmadı?" sorusunu yöneltiyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı e devlet ve SMS üzerinden öğrenilebilir. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller 16 Nisan 2023

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 NİSAN: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e devlet ve SMS üzerinden öğrenilebilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşı yatan iller listesi hakkında açıklamalarda bulundu. 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" desteği, bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını ile bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlar için veriliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak 2023? İşte evde bakım maaşı yatan iller 16 Nisan 2023

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 NİSAN: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?

BAKAN YANIK DUYURDU: NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay ödenecek 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını ile bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 NİSAN: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?

Evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

Bakan Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 NİSAN: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?

Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim."

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 NİSAN: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

SON DAKİKA