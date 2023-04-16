EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 NİSAN: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bilirdi. Bu noktada bazı vatandaşlar, "evde bakım maaşı neden yatmadı?" sorusunu yöneltiyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı e devlet ve SMS üzerinden öğrenilebilir. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller 16 Nisan 2023