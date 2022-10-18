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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2022: Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 10:42

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2022: Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen evde bakım maaşı Ekim ayı için araştırılmaya başladı. Her ay ödenen devlet desteği evde bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlı bireyler için ödenmeye devam ediyor. 81 ile kademeli olarak ödenen bakım parası için evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e devlet ve SMS üzerinden başladı. Zamla birlikte artan destek ödenmeye devam ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2022 listesi ile gündemdeki yerini aldı. İşte, tüm detaylar…

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2022: Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı!

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları ayın başından itibaren hak sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her ayın 15'inde ödenmeye başlayan evde bakım aylığı Ekim ayı ödemeleri başladı. Adım adım yatırılan destekle ilgili olarak vatandaşlar kendi illerinde yatıp yatmadığını kontrol ediyor. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS yoluyla başladı. Peki, 18 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, yanıtlar…

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2022: Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2022: Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2022: Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı!

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2022: Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı!

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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