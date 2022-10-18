Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2022: Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı!

Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 10:42

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2022: Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen evde bakım maaşı Ekim ayı için araştırılmaya başladı. Her ay ödenen devlet desteği evde bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlı bireyler için ödenmeye devam ediyor. 81 ile kademeli olarak ödenen bakım parası için evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e devlet ve SMS üzerinden başladı. Zamla birlikte artan destek ödenmeye devam ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2022 listesi ile gündemdeki yerini aldı. İşte, tüm detaylar…