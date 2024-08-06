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Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 08:56

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 6 AĞUSTOS 2024! Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos ayı için gündemdeki yerini almış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü olanlara verilen evde bakım parası 2024 Ağustos ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı araştırılıyor. Söz konusu devlet desteği Temmuz ayında yapılan memur zammı ile artış yaşamıştı. Hak sahipleri 7 bin 608 TL tutarındaki ödemeyi hesaplarında görecek. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2024 Ağustos ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 6 AĞUSTOS 2024! Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Evde bakım maaşı Ağustos 2024 son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. İlgili ödemeler her ayın 15'i ile 31'i arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Temmuz memur zammı sonrası evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 6 Ağustos 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 6 AĞUSTOS 2024! Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ağustos ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 6 AĞUSTOS 2024! Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

2024 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 7608,77 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 6 AĞUSTOS 2024! Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 6 AĞUSTOS 2024! Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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