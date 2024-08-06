Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
08:56
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 6 AĞUSTOS 2024! Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos ayı için gündemdeki yerini almış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü olanlara verilen evde bakım parası 2024 Ağustos ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı araştırılıyor. Söz konusu devlet desteği Temmuz ayında yapılan memur zammı ile artış yaşamıştı. Hak sahipleri 7 bin 608 TL tutarındaki ödemeyi hesaplarında görecek. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2024 Ağustos ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.