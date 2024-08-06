EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 6 AĞUSTOS 2024! Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Evde bakım maaşı Ağustos 2024 son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. İlgili ödemeler her ayın 15'i ile 31'i arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Temmuz memur zammı sonrası evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 6 Ağustos 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.