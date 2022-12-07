EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Dolayısıyla 6 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı.

Ödemeler 15 Aralık 2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Aralık itibarıyla netleşmeye başlayacak.