Evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım parası, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bu noktada söz konusu devlet desteğinden yararlanan hak sahipleri, evde bakım yardımı ödemeleri için banka hesaplarını kontrol etmeye başladı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 7 Aralık 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…