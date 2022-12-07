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Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 09:52

Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA SORGULA 7 Aralık 2022: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım parası, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bu noktada söz konusu devlet desteğinden yararlanan hak sahipleri, evde bakım yardımı ödemeleri için banka hesaplarını kontrol etmeye başladı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 7 Aralık 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA SORGULA 7 Aralık 2022: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 7 Aralık 2022 tarihinde de gündemde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine destek olmak amacıyla evde bakım aylığı veriliyor. Aylık 3 bin 336 TL olarak yatırılan evde bakım yardımı ödemeleri Aralık ayı için bekleniyor. Her ayın belirli tarihlerde hesaplara yatırılan söz konusu devlet desteği erken ödenme ihtimali nedeniyle ''Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?'' soruları ile araştırılıyor. İşte, 7 Aralık 2022 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA SORGULA 7 Aralık 2022: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Dolayısıyla 6 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı.

Ödemeler 15 Aralık 2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Aralık itibarıyla netleşmeye başlayacak.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA SORGULA 7 Aralık 2022: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA SORGULA 7 Aralık 2022: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA SORGULA 7 Aralık 2022: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, hangi illerde yattı?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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